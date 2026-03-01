Beatrice et Eugenie d’York écartées de Royal Ascot par le Palais

Le palais de Buckingham a pris la décision d’écarter les princesses Beatrice et Eugenie d’York de la scène publique, mettant fin à la ligne de protection dont elles bénéficiaient jusqu’ici vis-à-vis de l’affaire Epstein. Filles de Sarah Ferguson et du prince Andrew, elles traversent l’une des périodes les plus difficiles du début de l’année 2026 : leur père a été arrêté le 19 février, soupçonné d’abus de fonction dans le cadre de l’enquête liée à Jeffrey Epstein, et leur mère s’est retirée discrètement dans un hôtel & spa en Irlande.

Selon le Mail on Sunday, les deux sœurs ont été informées qu’elles ne pourraient pas intégrer la délégation familiale lors de Royal Ascot, la réunion hippique de juin où elles siégeaient habituellement dans la loge royale. Le palais aurait, plus largement, décidé de les exclure de toutes apparitions publiques «pour une durée indéterminée» en attendant des éclaircissements sur leurs liens — notamment financiers — avec Jeffrey Epstein, leurs noms figurant à plusieurs reprises dans les dossiers.

Une source citée par le journal britannique a indiqué que le personnel d’Ascot avait prévenu les princesses de leur impossibilité d’être présentes cette année, et a ajouté que Béatrice aurait été particulièrement affectée, se disant surprise par cette tournure des événements. Une autre source a affirmé que le prince William et Kate Middleton soutenaient la mesure et avaient conseillé aux autres membres de la famille d’éviter d’apparaître en photographie aux côtés des princesses pour le reste de l’année, tout en conservant de la sympathie à leur égard.

Harry et Meghan proposent leur aide

Toujours selon le Mail on Sunday, le prince Harry et Meghan Markle ont contacté Beatrice et Eugenie depuis leur résidence de Montecito pour leur offrir un soutien et proposer leur maison californienne, estimée à 11 millions de livres sterling, comme lieu d’accueil. Une source a rapporté que Harry avait rappelé qu’il comprenait ce que représentait d’être en difficulté vis‑à‑vis de l’institution et que l’invitation était spécialement destinée à Béatrice si elle souhaitait s’y rendre.

Le même témoignage précise que, malgré la situation, Harry et Meghan étaient depuis longtemps plus proches d’Eugenie et de son époux et qu’ils sont restés en contact étroit avec eux depuis leur retrait de la famille royale en 2020.