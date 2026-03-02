Beatrice d’York : son beau-fils Wolfie fête le Nouvel An chinois entre amis

Ce dimanche 1er mars, Wolfie, le beau‑fils de Beatrice d’York, a célébré le Nouvel An chinois lors d’une réception à domicile partagée avec des amis, a publié sa mère, l’architecte Dara Huang, sur son compte Instagram.

Les photos publiées montrent une grande table décorée pour l’événement, des enfants regardant des vidéos à la télévision et courant dans les escaliers. Dara Huang a également diffusé des images de son fils dans une salle de jeux de société et en train de faire du skateboard dans la cuisine. En légende, elle écrit : « La fête du Nouvel An chinois de dernière minute de Wolfie se transforme en boys band ».

Pour l’occasion, Dara Huang a habillé Wolfie et ses invités de tenues traditionnelles ou de couleur rouge et a commandé des plats chez Love Dumplings’ Legend, qu’elle qualifie de « la meilleure cuisine asiatique de Londres ! ». Le dessert servi aux enfants, dont le garçon de neuf ans, était un gâteau en forme de dragon.

Beatrice d’York aperçue à Londres avec son mari après l’arrestation de l’ex‑prince Andrew

Le 19 février, l’ex‑prince Andrew a été interpellé dans le cadre de l’affaire Epstein avant d’être relâché quelques heures plus tard.

Très discrète depuis que son père a été mis à l’écart de la famille royale britannique, Beatrice d’York a été vue à Londres aux côtés de son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, le vendredi 27 février.

Selon le Mail on Sunday, Beatrice et sa sœur Eugenie auraient été informées qu’elles ne pourraient pas rejoindre la famille royale à Royal Ascot en juin et seraient tenues à l’écart de tous les événements publics « pour une durée indéterminée ».

Des informations évoquent par ailleurs que le prince Harry et Meghan Markle pourraient envisager de prendre leurs distances vis‑à‑vis des deux femmes.