France : un nouvel album de Céline Dion se dessine avec un titre inédit écrit par Ycare

Un titre inédit de Céline Dion, intitulé « Bonjour pardon merci », a été déposé à la Sacem, avec Ycare à l’écriture et Renaud Rebillaud à la composition. Aucune date de sortie officielle n’est encore annoncée, mais ce morceau pourrait constituer le deuxième extrait du nouvel album en préparation de la chanteuse québécoise, après son retour en français avec « Dansons ».

PARIS – Un morceau inédit de Céline Dion, intitulé « Bonjour pardon merci », a été déposé au catalogue de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), selon la fiche consultable sur le site de l’organisme. La chanson est écrite par Ycare et composée par Renaud Rebillaud, le nom de Céline Dion figurant en tant qu’interprète. Aucune date de sortie n’a été annoncée par la chanteuse ni par son label, mais le titre correspond au deuxième single attendu avant l’été, selon le calendrier révélé en mars par Le Parisien.

Ycare, auteur-compositeur-interprète franco-libanais révélé par l’émission Nouvelle Star en 2008, avait confirmé à BFMTV avoir écrit pour Céline Dion ce qu’il décrivait comme une chanson sur la gratitude. Renaud Rebillaud est l’un des compositeurs les plus sollicités de la variété française, ayant signé des titres pour Sexion d’Assaut, Gims, Kendji Girac, Vitaa et Slimane, Amel Bent et Louane.

Ce titre serait le deuxième extrait d’un album en préparation, le premier depuis « Courage » paru en 2019. Le premier single, « Dansons », écrit par Jean-Jacques Goldman et sorti le 17 avril, a marqué le retour de la chanteuse québécoise en français après une décennie. Le morceau avait atteint la première place au Québec, la troisième en Belgique francophone et la 25e au classement des singles en France. Un troisième titre devrait être dévoilé le 12 septembre, jour du premier des seize concerts prévus à la Plenitude Arena (ex-Paris La Défense Arena). Dix dates supplémentaires ont depuis été ajoutées en mai 2027.

Céline Dion, 58 ans, avait annoncé en décembre 2022 être atteinte du syndrome de la personne raide, maladie neurologique rare qui l’avait contrainte à annuler sa tournée mondiale. Son apparition lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, en juillet 2024, avait constitué un premier retour public. Selon sa neurologue, citée par BFMTV, la chanteuse est désormais en mesure de remonter sur scène. Avec près de 260 millions d’albums vendus en carrière, Céline Dion reste l’une des artistes les plus populaires au monde.