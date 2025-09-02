PAR PAYS
Bayer Leverkusen: Erik ten Hag « surpris » par son limogeage

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Erik Ten Hag, ex-entraineur de Manchester United
Erik Ten Hag, ex-entraineur de Manchester United @AFP
Viré du Bayer Leverkusen en raison des résultats décevants de son équipe en ce début de saison, Erik ten Hag a réagi à son licenciement. Et l’entraineur néerlandais s’est dit surpris par ce départ inattendu.

Erik ten Hag s’est dit stupéfait par la décision du Bayer Leverkusen de le démettre de ses fonctions, lundi, après seulement deux rencontres de Bundesliga.

Nommé le 1er juillet dernier, l’entraîneur néerlandais n’aura dirigé que trois matchs officiels : une victoire en Coupe d’Allemagne contre le modeste SG Sonnenhof Grossaspach, une défaite (2-1) face à Hoffenheim et un nul spectaculaire (3-3) contre le Werder Brême.

« La décision de la direction du Bayer Leverkusen de me mettre en congé ce matin a été une surprise totale , a-t-il réagi dans un communiqué. Se séparer d’un entraîneur après seulement deux matchs de championnat est sans précédent. »

Ten Hag a par ailleurs pointé du doigt le mercato estival, marqué par le départ de plusieurs cadres, estimant que le club ne lui avait pas accordé le temps nécessaire pour mettre en place ses idées de jeu.

