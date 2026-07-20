Classement FIFA juillet 2026: l’Espagne détrône l’Argentine, le Maroc et la Norvège en forte progression, le top 20 mondial

Au lendemain de la Coupe du monde 2026, la FIFA a dévoilé son nouveau classement mondial. Sacrée championne du monde, l’Espagne prend les commandes de la hiérarchie internationale, tandis que plusieurs nations, à l’image du Maroc, du Mexique et de la Norvège, signent des progressions remarquées.

Sacrée championne du monde 2026, l’Espagne s’installe en tête du nouveau classement FIFA et détrône l’Argentine, désormais deuxième après sa défaite en finale. La France conserve sa troisième place, devant l’Angleterre, tandis que le Brésil retrouve le Top 5. Le Maroc poursuit sa spectaculaire ascension en gagnant une position pour atteindre une historique sixième place mondiale, confirmant son statut parmi les meilleures sélections de la planète. En revanche, le Portugal recule de deux rangs et se retrouve septième, derrière le Brésil et le Maroc. La Belgique profite de ce réajustement pour remonter au huitième rang, devant les Pays-Bas.

Le Mexique signe l’une des meilleures progressions du haut du classement. Grâce à son parcours lors du Mondial, la sélection mexicaine gagne quatre places et intègre le Top 10. Plus bas, la Colombie poursuit sa remontée et s’installe au 11e rang. La Suisse réalise également une belle opération avec un bond de cinq places qui lui permet d’atteindre la 14e position. À l’inverse, l’Allemagne, la Croatie et l’Italie perdent du terrain après des performances décevantes. Les États-Unis et le Japon poursuivent leur progression régulière, tandis que le Sénégal quitte le Top 15 après une chute de trois places. La plus forte progression revient à la Norvège, qui gagne douze positions pour intégrer le Top 20 à la 19e place. L’Uruguay ferme ce groupe des vingt meilleures nations malgré un recul de quatre rangs.

Top 20 actualisé du classement FIFA: