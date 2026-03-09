Basile Ahossi annonce l’effondrement des Démocrates après la démission de Boni Yayi

Le député Basile Ahossi estime que la démission de Thomas Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates ouvre une période de grande fragilité pour la formation politique.

Selon lui, cette décision pourrait accélérer l’effondrement du principal parti d’opposition. Pour le député Basile Ahossi, cette décision constitue un tournant majeur qui pourrait précipiter l’affaiblissement de la formation politique.

L’élu du Mono considère que le parti traverse une crise profonde et que le départ de son leader risque d’aggraver les divisions internes. Il estime que cette situation pourrait conduire progressivement à l’effondrement du parti s’il ne parvient pas à se réorganiser rapidement autour d’une nouvelle dynamique politique.

L’annonce du retrait de Boni Yayi de la présidence du parti est intervenue le 3 mars 2026. L’ancien chef de l’État a évoqué des raisons de santé pour justifier sa décision de quitter la direction de la formation politique.



Cette démission intervient dans un contexte difficile pour Les Démocrates. Le parti d’opposition a perdu sa représentation à l’Assemblée nationale à l’issue des législatives de janvier 2026 et se retrouve également sans possibilité de présenter un candidat à la présidentielle d’avril, faute de parrainages suffisants.



Face à cette situation, plusieurs cadres du parti ont engagé des discussions internes pour tenter de convaincre Boni Yayi de revenir sur sa décision et pour réfléchir à l’avenir de la formation politique.