Atlético de Madrid: le conseil d’administration ferme la porte au Barça pour Julián Álvarez

Le bras de fer se poursuit entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone autour de Julián Álvarez. Soutenue par son conseil d’administration, la direction madrilène maintient sa position et refuse, pour l’heure, d’ouvrir des négociations avec le club catalan.

Les dirigeants de l’Atlético de Madrid ont réaffirmé leur position ferme concernant l’avenir de Julián Álvarez. Le conseil d’administration du club madrilène soutient la ligne adoptée par la direction, qui refuse pour l’heure d’ouvrir des négociations avec le FC Barcelone pour l’attaquant argentin. Dans un communiqué publié jeudi matin, l’Atlético a clairement indiqué qu’il n’envisageait pas de discussions avec le club catalan au sujet de son avant-centre.

Cette mise au point intervient après les déclarations de Joan Laporta. Le président du Barça avait affirmé mercredi que l’Atlético cherchait à orienter Álvarez vers d’autres clubs, tout en assurant que l’offre barcelonaise restait d’actualité. Face à cette situation, les dirigeants madrilènes ont tenu à rappeler leurs principes concernant les opérations de transfert. « L’Atlético de Madrid est ouvert aux négociations classiques du marché des transferts lorsqu’elles sont menées de manière professionnelle, éthique et respectueuse », ont-ils indiqué.

Le bras de fer entre les deux clubs espagnols se poursuit donc. Désireux de recruter Álvarez, le FC Barcelone devra désormais composer avec l’intransigeance de l’Atlético, qui semble privilégier d’autres options pour l’avenir de son attaquant.