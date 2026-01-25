Barça – Real Oviedo (J21) : où regarder le match en direct à la TV

FC Barcelone reçoit Real Oviedo ce dimanche 25 janvier 2026 au Camp Nou pour la 21e journée de la Liga. Le coup d’envoi est fixé à 15h15 GMT. Les téléspectateurs du monde entier pourront suivre la rencontre en direct sur plusieurs chaînes selon les zones géographiques : en Afrique francophone sur Canal+ Sport 4, via les offres SuperSport et sur des diffuseurs européens et américains comme DAZN et ESPN.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La mise à l’antenne est organisée en fonction des droits détenus par les diffuseurs régionaux. En Afrique francophone, la retransmission sera assurée par Canal+ Sport 4. Les abonnés des bouquets panafricains bénéficieront également de la couverture de SuperSport : les chaînes SuperSport MáXimo 3, SuperSport LaLiga ROA et SuperSport GOtv LaLiga figurent parmi les canaux proposant le direct pour les territoires où ces opérateurs détiennent les droits LaLiga.

Plusieurs diffuseurs internationaux complètent la liste des retransmissions. La chaîne New World Sport 3 est mentionnée parmi les diffuseurs prenant en charge la diffusion de cette rencontre hors des zones couvertes par les opérateurs nationaux et régionaux.

Chaînes et plateformes selon les régions pour le match Barça – Real Oviedo

En Europe, et notamment en Espagne, les droits de diffusion de la rencontre sont détenus par plusieurs acteurs : DAZN diffuse le match via sa plateforme, avec des déclinaisons dédiées à la compétition telles que DAZN LaLiga. Les abonnés des offres espagnoles pourront aussi accéder au direct par le canal Movistar Plus+ et via LaLiga TV Bar, chaîne spécialisée dans la couverture du championnat.

Pour le continent américain, les options de visionnage varient selon les pays et opérateurs : la rencontre sera disponible sur ESPN Deportes, ainsi que sur ESPN et la plateforme ESPN+ pour les abonnés des États-Unis et d’autres territoires disposant des droits ESPN. Par ailleurs, Sky Sports assurera la diffusion au Mexique et dans certaines zones d’Amérique latine où l’opérateur détient les droits de transmission de la Liga.

Les téléspectateurs souhaitant suivre la rencontre sont invités à vérifier la disponibilité de ces chaînes auprès de leur opérateur local, car la programmation et les bouquets peuvent varier selon les contrats de diffusion et les territoires. Les plateformes de streaming associées aux diffuseurs (comme DAZN ou ESPN+) offrent généralement la possibilité de regarder le match en direct via abonnement.

Les informations de programmation présentées ici sont issues des annonces de diffusion communiquées avant la rencontre. Pour toute modification de dernière minute concernant les horaires ou les canaux, il est recommandé de consulter les grilles officielles des diffuseurs ou les sites institutionnels des opérateurs concernés.

L’article original à l’origine de ces informations est paru sur AfricaFootUnited.