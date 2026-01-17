Barça: Raphinha égale un record de Cristiano Ronaldo

Redoutable dans les Clasicos, l’ailier du FC Barcelone, Raphinha, a atteint le nombre de victoires de Cristiano Ronaldo contre le Real Madrid, confirmant son influence décisive dans les grands rendez-vous.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’ailier du FC Barcelone, Raphinha, s’est illustré une nouvelle fois face au Real Madrid en égalant un record symbolique de Cristiano Ronaldo, à l’issue de la victoire blaugrana lors du dernier Clasico. L’ancien attaquant portugais, figure emblématique des Merengues, a longtemps mesuré la difficulté de ces rendez-vous face au Barça. En 30 Clasicos disputés sous le maillot madrilène, Cristiano Ronaldo n’avait signé que huit victoires, malgré un total impressionnant de 18 buts inscrits contre le rival catalan.

Raphinha affiche, lui, une réussite nettement plus marquée. En seulement douze confrontations face au Real Madrid, l’international brésilien compte déjà huit succès, agrémentés de sept buts et trois passes décisives. Une efficacité redoutable qui confirme son impact dans les grands rendez-vous.

Recruté en 2022 pour 58 millions d’euros en provenance de Leeds United, après avoir décliné les offres de Chelsea et d’Arsenal, Raphinha semble particulièrement inspiré face aux Merengues. Il a ainsi inscrit cinq buts et délivré une passe décisive lors des quatre derniers Clasicos, dont un doublé en finale de la Supercoupe d’Espagne disputée récemment en Arabie saoudite. Le Brésilien pourrait dépasser ce record dès cette saison, à l’occasion du prochain Clasico de Liga, programmé au Camp Nou au mois de mai.





