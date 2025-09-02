PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Barça: Lamine Yamal écarte toute volonté de départ de Fermín López

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Barça: Lamine Yamal écarte toute volonté de départ de Fermín López
Le milieu de terrain du Barça, Fermin Lopez
Le milieu de terrain du Barça, Fermin Lopez@Besoccer
-Publicité-

Lamine Yamal a assuré que son coéquipier du FC Barcelone, Fermín López, n’a jamais envisagé un transfert vers Chelsea, malgré les rumeurs persistantes de l’été.

Le milieu de terrain espagnol de 21 ans avait été annoncé dans le viseur des Blues, qui auraient formulé une offre de 50 millions de dollars lors du mercato estival. Une opération finalement sans suite, López poursuivant la saison sous le maillot blaugrana.

« On plaisantait avec Fermín à propos d’un départ en Angleterre… mais il est heureux à Barcelone. Personne ne veut partir », a confié Lamine Yamal à la chaîne TVE.

Et d’ajouter : « Nous lui avons posé des questions sur l’intérêt venu d’Angleterre, mais Fermín nous a dit qu’il se sent bien ici et qu’il n’avait aucune intention de quitter le club. »

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Afrique du Sud

Afrique du Sud: cascade de blessures avant les chocs face au Lesotho et au Nigeria

Europe

Ballon d’Or 2025: Yamal ou Dembélé? Dani Carvajal a fait son choix

Bénin

Championnat national de tennis: Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga au sommet

Europe

Bundesliga: Xavi décline l’offre du Bayer Leverkusen

Europe

PSG: Gianluigi Donnarumma signe à Manchester City

Europe

Bayer Leverkusen: Erik ten Hag « surpris » par son limogeage

Égypte

Mondial 2026 (Q): la liste de l’Egypte avec Mohamed Salah

Europe

Ligue 1: le groupe du PSG pour le déplacement à Toulouse

Europe

Real Madrid: Xabi Alonso dévoile son groupe pour la réception de Majorque

Nigeria

Nigeria: Eric Chelle dévoile sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026

VOIR TOUS LES FLASHS