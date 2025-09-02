Barça: Lamine Yamal écarte toute volonté de départ de Fermín López

Lamine Yamal a assuré que son coéquipier du FC Barcelone, Fermín López, n’a jamais envisagé un transfert vers Chelsea, malgré les rumeurs persistantes de l’été.

Le milieu de terrain espagnol de 21 ans avait été annoncé dans le viseur des Blues, qui auraient formulé une offre de 50 millions de dollars lors du mercato estival. Une opération finalement sans suite, López poursuivant la saison sous le maillot blaugrana.

« On plaisantait avec Fermín à propos d’un départ en Angleterre… mais il est heureux à Barcelone. Personne ne veut partir », a confié Lamine Yamal à la chaîne TVE.

Et d’ajouter : « Nous lui avons posé des questions sur l’intérêt venu d’Angleterre, mais Fermín nous a dit qu’il se sent bien ici et qu’il n’avait aucune intention de quitter le club. »