Barça 0-2 Atlético: Salomon Kalou déplore le rôle trop défensif d’Ademola Lookman

Malgré la victoire de l’Atlético de Madrid contre le FC Barcelone (2-0), Ademola Lookman est resté discret. Pour Salomon Kalou, l’attaquant nigérian a été freiné par des consignes tactiques trop défensives, loin de ses qualités offensives.

L’analyse de Salomon Kalou n’est pas passée inaperçue après la victoire de l’Atlético de Madrid face au FC Barcelone (2-0), mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Selon l’ancien attaquant de Chelsea FC, Ademola Lookman n’a pas évolué dans son registre habituel lors de cette rencontre. Aligné dans un rôle plus défensif, l’international nigérian n’a pas pu exprimer pleinement ses qualités offensives.

Transféré cet hiver en provenance de l’Atalanta, Lookman a vécu une soirée compliquée au Camp Nou. Remplacé en seconde période par Alexander Sørloth, ce dernier a d’ailleurs scellé le succès madrilène en inscrivant le second but. Plus tôt, Julián Álvarez avait ouvert le score d’un superbe coup franc, trompant Joan García. Dans un entretien accordé à SuperSport, Salomon Kalou a détaillé son analyse :

« Dans ce type de match, je suis certain qu’il n’a pas pris de plaisir car il a dû se concentrer davantage sur la défense que sur l’attaque. »

Malgré cette prestation en retrait, l’Ivoirien a tenu à défendre le joueur : « Sa force réside dans sa capacité à aller de l’avant, mais même lorsqu’on remporte la victoire, on éprouve une grande satisfaction à rentrer chez soi, conscient d’avoir la possibilité de se qualifier pour les demi-finales. » Avant de conclure avec optimisme : « J’espère qu’il atteindra ce niveau car c’est un joueur exceptionnel, et tous les Africains l’acclameront ». Malgré cette sortie discrète, Ademola Lookman reste sur une campagne européenne solide, avec deux buts et quatre passes décisives en douze apparitions cette saison.





