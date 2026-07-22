Laura Smet inconsolable malgré l’hypnose trois mois après la disparition de Nathalie Baye

Laura Smet a partagé mercredi 22 juillet 2026 une photographie de sa mère, Nathalie Baye, accompagnée de quatre mots : « Tu me manques maman. » Ce message publié sur Instagram intervient un peu plus de trois mois après la disparition de la comédienne, décédée le 17 avril 2026, et rappelle la douleur persistante de la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye.

Sur le cliché diffusé par Laura Smet, Nathalie Baye apparaît souriante à bord d’un bateau, une image que l’actrice commente sobrement. L’intimité de ce partage contraste avec la notoriété de la famille : Laura Smet, elle-même comédienne, a construit une carrière reconnue et multiplie les apparitions publiques tout en restant discrète sur sa vie privée.

Pour faire face au deuil, Laura Smet a évoqué publiquement son recours à l’hypnose et a recommandé à ses abonnés le praticien qu’elle fréquente. Dans une story Instagram, elle a cité le nom de François Diot, hypnotiseur parisien, expliquant que les séances l’aident « à accepter les choses de la vie, même cruelles » et qu’elle se sent « bien mieux » après chaque rendez‑vous.

Une épreuve familiale et un soutien thérapeutique assumé

Nathalie Baye est décédée le 17 avril 2026 à son domicile parisien, à l’âge de 77 ans, des suites d’une maladie à corps de Lewy, une pathologie neurodégénérative ayant progressivement altéré sa mémoire et ses fonctions cognitives. La nouvelle avait été officialisée le lendemain par un communiqué familial et relayée par de nombreux hommages, jusqu’à l’Élysée : Emmanuel Macron a salué une comédienne avec laquelle la France avait « aimé, rêvé, grandi ».

Révélée par François Truffaut et dirigée par des cinéastes tels que Jean‑Luc Godard, Claude Chabrol ou Steven Spielberg, Nathalie Baye a signé plus de quatre décennies de carrière et participé à plus de 80 films. Pour Laura Smet, la disparition de sa mère rouvre une blessure déjà ouverte depuis la mort de son père, Johnny Hallyday, en 2017.

Laura Smet a répondu dans les jours suivant le décès en rendant hommage à sa mère et en évoquant la perte comme la disparition de « la moitié de son cœur » en qualifiant Nathalie Baye de « la meilleure mère du monde ». Trois mois plus tard, la publication du 22 juillet, sobre et intime, témoigne d’un deuil toujours présent.

Outre l’hypnose, l’actrice s’appuie sur son mari, Raphaël Lancrey‑Javal, et son entourage, selon ses confidences publiques. En choisissant de partager ce pan intime de son quotidien, Laura Smet a indiqué vouloir répondre aux questions de ses abonnés sur sa façon de gérer le deuil et normaliser l’usage d’une approche thérapeutique qu’elle assume.