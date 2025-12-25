Bangladesh : Tarique Rahman, chef du principal parti d’opposition, de retour après 17 ans d’exil
Tarique Rahman, candidat au poste de Premier ministre du Bangladesh, est arrivé à Dacca jeudi 25 décembre 2025 après 17 ans d’exil volontaire au Royaume-Uni, a indiqué le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) dans un communiqué en vue des élections de février 2026. Agé de 60 ans, il a salué ses partisans à son arrivée à l’aéroport de Dacca, accompagné de son épouse et de sa fille, selon une vidéo diffusée par le BNP, parti actuellement présidé par sa mère, l’ancienne Première ministre Khaleda Zia.
1 min de lecture
