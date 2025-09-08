PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: Mbappé refuse de soutenir Lamine Yamal

Football
Mbappé vs Yamal
Mbappé vs Yamal@Eurosport
En course pour la prestigieuse récompense individuelle, kylian Mbappé s’est aussi prononcé sur le Ballon d’Or 2025, dont le vainqueur sera connu dans quelques semaines. Et l’attaquant madrilène a esquivé l’idée de voir Lamine Yamal remporter le trophée.

Kylian Mbappé n’a pas souhaité apporter son soutien à Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or 2025. Interrogé par le quotidien allemand Bild, le capitaine de l’équipe de France a reconnu le talent du prodige du FC Barcelone, tout en esquivant l’idée de le voir sacré.

« Lamine Yamal ? C’est un très bon joueur, mais il vient de Barcelone… Je ne peux rien dire », a-t-il lancé, dans des propos rapportés également par Le Parisien.

Mbappé et Yamal figurent tous deux parmi les 30 nommés pour le prestigieux trophée. Le jeune international espagnol sort d’une saison impressionnante avec le Barça, ponctuée d’une demi-finale de Ligue des champions et d’un doublé Liga-Copa del Rey.

