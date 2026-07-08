Bac 2026 au Bénin : consulter ici votre résultat du Baccalauréat 2026

Les résultats du Baccalauréat, session de juin 2026, ont été proclamés ce mercredi. Au plan national, le taux d’admissibilité est de 66,78 %, en baisse par rapport aux 73,02 % enregistrés en 2025.

Les candidats au Baccalauréat 2026 sont désormais fixés sur leur sort. Les résultats de la session de juin ont été proclamés ce mercredi 08 juillet, conformément au calendrier annoncé par l’Office du Baccalauréat.

Au niveau national, le taux d’admissibilité s’élève à 66,78 %. Ce résultat est en recul de 6,24 points par rapport à la session de 2025, qui avait enregistré un taux de réussite de 73,02 %.

Cette année, 77 101 candidats étaient inscrits à l’examen. Répartis dans 140 centres de composition sur l’ensemble du territoire, ils ont composé du 15 au 17 juin dans les différentes séries du Baccalauréat.

Avant le début des épreuves, le directeur de l’Office du Baccalauréat, Dr Da Silva, avait assuré que toutes les dispositions avaient été prises pour garantir le bon déroulement de l’examen. Les surveillants, correcteurs et chefs de centre avaient notamment été mobilisés, tandis que les sujets et les éléments d’évaluation avaient été acheminés vers les différents centres.

Le Baccalauréat constitue le principal diplôme de fin des études secondaires au Bénin et ouvre la voie à l’enseignement supérieur. Les candidats déclarés admissibles seront désormais attendus pour les prochaines étapes du processus conduisant à la proclamation des résultats définitifs.

Pour connaître votre statut d’admissibilité, le gouvernement béninois met à disposition son portail unique des examens et concours nationaux. Suivez ces trois étapes simples :

​ Étape 1 : Accéder au portail officiel Connectez-vous sur le site internet sécurisé : eresultats.bj .

Connectez-vous sur le site internet sécurisé : . ​ Étape 2 : Sélectionner l’examen Sur la page d’accueil de la plateforme, recherchez et cliquez sur l’examen intitulé « Baccalauréat 2026 » ou choisissez la session correspondante dans la liste des examens disponibles.

Sur la page d’accueil de la plateforme, recherchez et cliquez sur l’examen intitulé ou choisissez la session correspondante dans la liste des examens disponibles. ​Étape 3 : Saisir les identifiants du candidat Entrez votre numéro de table ou votre numéro d’inscription dans le champ de recherche prévu à cet effet, puis validez. Le système affichera instantanément votre résultat (Admissible ou Refusé).

​Que faire après la consultation ?

​Pour les heureux candidats déclarés admissibles dès ce soir sur la plateforme, la suite du calendrier s’enchaînera très rapidement. Dès la fin de cette semaine, ils devront rejoindre leurs centres de composition respectifs afin de passer les épreuves orales de contrôle ainsi que les évaluations sportives indispensables pour décrocher définitivement le précieux sésame.