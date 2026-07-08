Bénin : l’ARMP exclut 23 personnes et entreprises de la commande publique depuis janvier 2026

Au Bénin, l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a prononcé plusieurs sanctions contre des acteurs de la commande publique au cours des sept premiers mois de 2026. Au total, 23 personnes physiques et morales ont été exclues des marchés publics pour des durées allant d’un à sept ans, en raison de manquements au Code des marchés publics.

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) poursuit sa politique de sanctions contre les auteurs d’irrégularités dans les procédures de passation des marchés publics au Bénin.

Selon les décisions rendues publiques par l’institution, 23 personnes physiques et morales ont été frappées d’une exclusion de la commande publique entre le début de l’année 2026 et le 7 juillet. Les sanctions concernent aussi bien des entreprises privées que des responsables intervenant dans la gestion des marchés publics.

Les personnes visées sont accusées d’avoir enfreint plusieurs dispositions du Code des marchés publics, notamment celles relatives au libre accès à la commande publique, à l’égalité de traitement des candidats et à la transparence des procédures.

Parmi les agents publics sanctionnés figure Fadele Bachirou, Personne responsable des marchés publics (PRMP) de la commune d’Ifangni. Dans une décision datée du 12 mars 2026, l’ARMP lui reproche des violations des principes fondamentaux encadrant la passation des marchés publics.

L’intéressé est exclu de toute participation à la commande publique pour une durée de cinq ans, du 20 mars 2026 au 19 mars 2031.

Les autres sanctions prononcées par l’ARMP prévoient des périodes d’exclusion comprises entre un et sept ans. Selon les décisions, certaines mesures resteront en vigueur jusqu’en 2033.

Ci-dessous l’identité des exclus, début de la sanction, fin de la sanction, durée, Motifs de la sanction , et référence de la des décisions

1- Société URBANI TP 10/02/2026 09/02/2028 02 ans Caractère non authentique des pièces produites Décision N°2026-005/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRA/SA du 22 janvier 2026

2- Madame PADONOU MAHUENA CAROLLE

(Gérante de la société URBANI TP) 10/02/2026 09/02/2033 07 ans Caractère non authentique des pièces produites Décision N°2026-005/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRA/SA du 22 janvier 2026

3- Société NYUMBA SARL 10/02/2026 09/02/2028 02 ans Caractère non authentique des pièces produites Décision N°2026-005/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRA/SA du 22 janvier 2026

4- Madame ZIME GANIATOU

(Gérante de la Société NYUMBA SARL) 10/02/2026 09/02/2031 05 ans Caractère non authentique des pièces produites Décision N°2026-005/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRA/SA du 22 janvier 2026

5- Société SAINTE MAIN DE DIEU 10/02/2026 09/02/2028 02 ans Caractère non authentique des pièces produites Décision N°2026-005/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRA/SA du 22 janvier 2026

6- Madame DICKINSON ISABELLE AKOUAVI

(Gérante de la Société SAINTE MAIN DE DIEU) 10/02/2026 09/02/2031 05 ans Caractère non authentique des pièces produites Décision N°2026-005/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRA/SA du 22 janvier 2026

7- Etablissement DELALIE PE 19/02/2026 18/02/2028 02 ans Caractère non authentique des pièces produites Décision N°2026-005/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 12 février 2026

8- Madame PADONOU EUDOXIE

(Promotrice de l’Etablissement DELALIE PE) 19/02/2026 18/02/2031 05 ans Caractère non authentique des pièces produites Décision N°2026-005/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 12 février 2026

9- Entreprise ECO-CITY AFRICA 03/04/2026 02/04/2027 1 an Mentions inexactes contenues dans les attestations de bonne fin d’exécution Décision N°2026-031/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 27 mars 2026

10- Monsieur BANON GBETONDJI HYPPOLITHE

( Gérant de l’entreprise ECO-CITY AFRICA) 03/04/2026 02/04/2028 02 ans Mentions inexactes contenues dans les attestations de bonne fin d’exécution Décision N°2026-031/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 27 mars 2026

11- Société WAOUH MONDE 30/04/2026 29/04/2027 01 an Mentions inexactes contenues dans le procès-verbal de réception Décision N°2026-037/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 16 avril 2026

12- Monsieur ADIMOU ALLAKPA SEWANOU OLIVIER

( Gérant de la société WAHOUH MONDE) 30/04/2026 29/04/2027 01 an Mentions inexactes contenues dans le procès-verbal de réception Décision N°2026-037/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 16 avril 2026

13- Société DUNAMIS INTERNATIONAL LIMITED 30/04/2026 29/04/2028 02 ans Caractère non authentique de l’autorisation du frabriquant Décision N°2026-038/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 16 avril 2026

14- Monsieur METO ROLAND

(Gérant de la société DUNAMIS INTERNATIONAL LIMITED) 30/04/2026 29/04/2033 07 ans Caractère non authentique de l’autorisation du fabriquant Décision N°2026-038/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 16 avril 2026

16 avril 2026 Toutefois, l’exclusion de l’intéressé est annulée par l’arrêt N°14/CA1 rendu le 08 juin 2026 par la Chambre administrative de la Cour suprême

15- Société SECURE BUSINESS SOLUTIONS 15/05/2026 14/05/2028 02 ans Production d’une preuve de partenariat non authentique Décision N°2026-044/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 07 mai 2026

16- Monsieur AHMAD MACHLAB

(Gérant de la Société SECURE BUSINESS SOLUTIONS) 15/05/2026 14/05/2031 05 ans Production d’une preuve de partenariat non authentique Décision N°2026-044/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 07 mai 2026

17- Société HARK INTERNATIONAL GROUP SARL 15/05/2026 14/05/2028 02 ans Caractère non authentique des attestations et extraits de contrats Décision N°2026-045/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 07 mai 2026

18- Madame KOUTCHANOU HARYANE HIRMINE FIFAME SERAH

(associée-gérante de la Société HARK INTERNATIONAL GROUP SARL) 15/05/2026 14/05/2031 05 ans Caractère non authentique des attestations et extraits de contrats Décision N°2026-045/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 07 mai 2026

19- Société JIMUSE SAS 15/05/2026 14/05/2028 02 ans Caractère non authentique des attestations et extraits de contrats Décision N°2026-045/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 07 mai 2026

20- Monsieur BANDOLO ARSENE DIDIER

(gérant de la société JIMUSE SAS) 15/05/2026 14/05/2031 05 ans Caractère non authentique des attestations et extraits de contrats Décision N°2026-045/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 07 mai 2026

21- Société ABC GUINEE SARL15/05/202614/05/202802 ansCaractère non authentique des attestations et extraits de contratsDécision N°2026-045/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 07 mai 2026

22- Monsieur NDIAYE AMADY, (Gérant de la société ABC GUINEE SARL) 15/05/2026 14/05/2031, 05 ansCaractère non authentique des attestations et extraits de contratsDécision N°2026-045/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 07 mai 2026

23- Monsieur FADELE BACHIROU, (Personne responsable des marchés publics de la commune de IFANGNI) 20/03/2026