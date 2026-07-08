Abomey-Calavi: la mairie va utiliser les déblais des chantiers pour remblayer les rues dégradées

Confrontée aux difficultés de circulation provoquées par les fortes pluies et les travaux d’infrastructures, la mairie d’Abomey-Calavi a décidé d’utiliser les déblais issus des chantiers en cours pour remblayer les rues les plus dégradées. Une mesure annoncée à l’issue d’une réunion d’urgence avec la SIRAT et les entreprises concernées.

À Abomey-Calavi, les déblais provenant des chantiers d’infrastructures seront désormais mis à contribution pour améliorer l’état des voies les plus dégradées. La décision a été annoncée par le maire Nathanaël Koty à l’issue d’une réunion d’urgence tenue le 7 juillet avec les responsables de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), les entreprises en charge des travaux, les chefs d’arrondissements et les services techniques de la mairie.

Selon l’autorité communale, cette mesure vise à apporter une réponse immédiate aux difficultés de circulation observées dans plusieurs quartiers de la commune, où les pluies, combinées aux chantiers en cours, rendent de nombreuses rues difficilement praticables.

Les matériaux issus des terrassements seront ainsi utilisés pour remblayer les axes les plus critiques, afin de rétablir l’accès aux habitations et de faciliter les déplacements des riverains.

Cette décision intervient alors que les autorités communales constatent une aggravation des inondations dans certaines zones. En cause, selon le maire, des déviations impraticables, la stagnation des eaux et un entretien insuffisant des accès provisoires sur plusieurs chantiers.

En parallèle, les chefs d’arrondissements ont reçu pour mission de suivre l’évolution des travaux sur le terrain. La SIRAT s’est engagée, de son côté, à veiller à ce que les entreprises interviennent rapidement sur les points les plus sensibles afin de réduire les désagréments pour les populations.

Pour la mairie, l’enjeu est de poursuivre les travaux de modernisation de la commune tout en apportant des solutions immédiates aux difficultés rencontrées par les habitants pendant la saison des pluies.