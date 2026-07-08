Jeanne Viard explique pourquoi elle a chanté sur les règles

Jeanne Viard, révélée lors de la treizième saison de Star Academy, suscite un vif débat depuis la sortie de son nouveau titre Les Règles. Sur les réseaux, une phrase revient en boucle dans les commentaires : « T’es courageuse d’avoir fait une chanson sur les règles. » Face à cette réaction, l’autrice-compositrice a publié mardi 7 juillet 2026 une longue légende sur Instagram pour expliquer son choix artistique et répondre aux internautes.

Entrée dans le paysage médiatique par le télé-crochet, Jeanne Viard s’est rapidement distinguée par des textes ancrés dans des expériences personnelles. Après Respire fort, un titre consacré aux crises d’angoisse, elle poursuit une trajectoire où la chanson devient vecteur de sujets de société peu traités dans la chanson populaire.

Le nouveau morceau, diffusé il y a quelques jours, met au centre des paroles les menstruations, sujet longtemps absent des grands formats musicaux. Les retours sur les plateformes sociales oscillent entre soutien et étonnement ; la répétition du qualificatif « courageuse » a poussé l’artiste à réagir publiquement pour questionner la normalisation de ce qu’elle qualifie de tabou.

Un geste artistique pour débanaliser un sujet intime

Dans sa prise de parole, Jeanne Viard souligne que le fait de recevoir des félicitations pour avoir « osé » aborder les règles révèle davantage une construction sociale que la nature de la chanson elle‑même. « Alors qu’on ne devrait pas avoir besoin de parler de courage pour parler de ce sujet », écrit-elle, pointant le caractère stigmatisé des menstruations dans l’espace public.

La chanteuse explique avoir fait le choix délibéré d’utiliser sa voix et son art « que ça plaise ou non » pour évoquer une réalité qui touche une large part de la population. Elle insiste sur les conséquences concrètes de ce silence : des inégalités et des souffrances entretenues par le manque de mots et de visibilité autour du cycle menstruel.

Jeanne Viard met également son titre en perspective avec une évolution plus large de la scène musicale, où plusieurs artistes ont récemment choisi d’aborder ouvertement des thèmes liés à la santé, au corps et aux inégalités de genre. Pour elle, la libération de la parole sur ces sujets progresse, mais elle juge le chemin encore long, tant « sur le plan législatif que dans le regard porté par la société ».

Elle appelle en outre à ce que l’industrie et le public encouragent les interprètes engagés plutôt que de les réduire au silence ou au commentaire réducteur selon lequel il existerait « déjà trop de chansons féministes ». « Il n’y aura jamais trop de chansons féministes, au même titre qu’il n’y a jamais eu trop de chansons d’amour », conclut-elle dans sa publication, phrase qui a été largement partagée par ses abonnés depuis la mise en ligne.