Baccalauréat 2026 au Bénin: un taux national d’admissibilité de 66,78 %

​Les grandes tendances de l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2026, sont désormais officielles. Selon les chiffres publiés en fin de journée par les autorités éducatives et relayés par la station de radio Peace FM, le Bénin enregistre un taux national d’admissibilité particulièrement élevé de 66,78 %.

​Ce résultat vient couronner les efforts des 77 101 candidats qui ont composé cette année dans les 140 centres de composition répartis sur l’ensemble du territoire national.

​Une progression marquante

​Ce taux de réussite global témoigne d’une belle performance des apprenants à l’échelle nationale pour cette session 2026. Les travaux minutieux de vérification et de délibération, qui ont démarré très tôt ce matin à 7 heures au sein des différents jurys, ont permis de centraliser les notes et de lever l’anonymat des copies avant cette proclamation officielle.

​Les résultats disponibles en ligne

​Comme annoncé, les détails complets par série et par département sont en cours de mise en ligne. Les candidats peuvent d’ores et déjà vérifier leur statut individuel en se connectant sur la plateforme officielle des examens et concours du Bénin :

​ Portail de consultation : eresultats.bj

: ​Identifiants requis : Le numéro de table ou le numéro d’inscription du candidat.

​Pour les candidats déclarés admissibles, la prochaine étape sera celle des épreuves orales de contrôle et des évaluations sportives, qui démarreront dès la fin de cette semaine afin de valider définitivement l’obtention du premier diplôme universitaire.