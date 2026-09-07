Nigeria : Carter Efe et Speed Darlington se donnent rendez-vous sur le ring le 1er octobre

Le créateur de contenus Carter Efe affrontera le rappeur Speed Darlington le 1er octobre 2026 à Lagos dans « Chaos in the Ring », un combat de boxe people annoncé par Balmoral Promotions.

Le showbiz nigérian s’offre un nouveau duel à grand spectacle. Carter Efe et Speed Darlington doivent s’affronter le 1er octobre 2026 au Federal Palace Hotel de Lagos, dans le cadre de « Chaos in the Ring », a annoncé Balmoral Promotions.

Le combat opposera le créateur de contenus et streamer Carter Efe au rappeur et personnalité des réseaux sociaux Speed Darlington. La date choisie coïncide avec la fête de l’Indépendance du Nigeria et l’événement doit être diffusé en direct sur DAZN, selon Premium Times, qui relaie l’annonce officielle du promoteur.

Pour Carter Efe, l’affiche arrive quelques mois après sa victoire aux points face au chanteur Portable. En mai dernier, les trois juges avaient donné le combat au créateur de contenus, qui s’est depuis installé parmi les figures les plus visibles du circuit de boxe entre célébrités au Nigeria.

Speed Darlington, lui, cherchera à rebondir. Le rappeur avait été battu par Portable lors d’un précédent combat en 2025, après avoir été incapable de poursuivre au-delà du premier round.

Une rivalité déjà alimentée sur les réseaux

Le face-à-face du 1er octobre ne sort pas de nulle part. Après la victoire de Carter Efe sur Portable, Speed Darlington avait publiquement défié le streamer, assurant qu’il constituait un adversaire bien différent. Le défi a désormais une date et un lieu.

Balmoral Promotions présente l’affiche comme un duel entre deux stars africaines décidées à régler leur rivalité sur le ring. Les détails concernant le nombre de rounds, les catégories de poids, les bourses et la carte complète n’ont pas encore été rendus publics.

Le combat s’inscrit dans l’essor rapide de la boxe people au Nigeria, où les rivalités nées sur les réseaux sociaux sont de plus en plus transformées en événements sportifs très médiatisés.