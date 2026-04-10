Image Celtiis
Image Celtiis
Nigeria

Ayra Starr: «J’essaie d’être aussi parfaite que Jésus»

La chanteuse nigériane Ayra Starr a livré un témoignage intime sur sa spiritualité lors d’un live sur TikTok, évoquant une relation profonde avec Dieu tout en affirmant privilégier une approche personnelle de la foi, loin des cadres strictement religieux.

Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
CéLéBRITé
275 vues
Ayra Starr
Ayra Starr@google
2 min de lecture
Google News Commenter
Pigier Cisco

La chanteuse nigériane Ayra Starr, s’est confiée avec sincérité sur sa spiritualité et sa foi. Lors d’un échange avec un utilisateur de TikTok, Jarvis, au cours d’un récent live, l’artiste a révélé que son aspiration spirituelle était d’« être aussi parfaite que Jésus ». Elle a toutefois précisé se définir davantage comme spirituelle que religieuse. « J’essaie d’être aussi parfaite que Jésus. J’entretiens une relation profonde avec Dieu et le Saint-Esprit, et cela ne se limite pas à ma présence à l’église. Dieu dit : “Qu’il vous soit fait selon votre foi.” J’ai trouvé une voie qui me convient », a-t-elle expliqué.

L’interprète a également souligné que cette approche, plus personnelle que religieuse, correspondait à son cheminement actuel, tout en laissant entendre qu’elle pourrait évoluer avec le temps. Par ailleurs, la star de la musique nigériane a annoncé son incursion dans le monde du cinéma. Elle a indiqué avoir entamé sa carrière d’actrice l’an dernier, précisant que son premier film devrait être dévoilé dans le courant de l’année.



À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
13:32 Politique : Bénin : marchés, bars et manifestations interdits le 12 avril 2026
11:29 Elections Générales 2026 au Bénin : Porto-Novo: le Conseil des Sages annonce un don d’hélicoptère à Romuald Wadagni
13:32 Bénin : marchés, bars et manifestations interdits le 12 avril 2026