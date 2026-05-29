Aya Nakamura au Stade de France : deux femmes se battent dans la file d’attente

Ce vendredi 29 mai 2026, Aya Nakamura se produit pour la première des trois soirées consécutives programmées au Stade de France, un triplé présenté par les organisateurs comme historique et attendu par quelque 75 000 spectateurs chaque soir, soit plus de 200 000 personnes au total. Avant l’ouverture des portes, une vidéo diffusée sur le réseau social X par le compte @arianafeatyonce montre une altercation physique dans la file d’attente aux abords de l’enceinte de Saint-Denis entre une jeune femme et une dame, sous les yeux d’autres fans.

Les images, rapidement relayées sur les réseaux sociaux, montrent les deux protagonistes en train de se saisir l’une l’autre avant que plusieurs spectateurs n’interviennent pour les séparer. La scène a duré quelques instants et s’est déroulée à proximité immédiate des contrôles d’accès, quelques minutes seulement avant le début du concert.

La vidéo laisse également apparaître une foule dense et des spectateurs qui s’éventent, signe des fortes températures annoncées pour cette soirée de fin mai. Selon les témoins filmés, la chaleur et l’attente ont contribué à la tension ambiante, mais l’altercation a été stoppée par l’intervention collective des personnes présentes, qui ont ensuite repris leur attente.

Contexte du concert et détails de la programmation

La série de concerts d’Aya Nakamura au Stade de France est produite par Live Nation France. Angelo Gopee, directeur général de Live Nation France et producteur de l’événement, a salué cette programmation en estimant que ce triplé « dépasse largement le cadre de la musique », mettant en avant la portée symbolique de la réussite artistique de la chanteuse.

Dans les éléments de contexte fournis autour de l’événement, il est rappelé qu’Aya Nakamura rejoint un cercle limité d’artistes ayant assuré plusieurs soirées consécutives à Saint-Denis, aux côtés de figures internationales telles que Beyoncé, Madonna ou Mylène Farmer. La chanteuse de 31 ans, dont le catalogue a cumulé plus de sept milliards d’écoutes dans le monde, est venue présenter notamment son cinquième album, Destinée, paru en novembre dernier.

Pour ces trois soirées, Aya Nakamura a souhaité mettre en lumière des artistes émergentes : une quinzaine de jeunes chanteuses issues des scènes afro, RnB et bouyon assurent les premières parties. Selon le fichier de production, la dernière prestation publique de la chanteuse remontait à son passage lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Les organisateurs précisent que chaque représentation devrait rassembler environ 75 000 spectateurs, pour un total annoncé supérieur à 200 000 personnes sur les trois soirs. Sur le plan diffusion, le concert programmé samedi sera retransmis gratuitement en direct sur Amazon Music.