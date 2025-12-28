Accueil En Brève Avant Zelensky, Trump évoque un appel « très productif » avec Poutine

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 28 décembre avoir eu un appel « très productif » avec son homologue russe Vladimir Poutine, moins de deux heures avant la rencontre prévue en Floride avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur son réseau Truth Social, il a écrit qu’il venait d’avoir « un bon entretien téléphonique, très productif » avec Vladimir Poutine, précisant que l’appel avait eu lieu avant sa rencontre, à 13h00, avec Volodymyr Zelensky.