Avant sa mort, l’ex‑femme de Thierry Ardisson sur Audrey Crespo‑Mara : « Elle est bien »

Béatrice Ardisson, ancienne épouse de l’animateur Thierry Ardisson, est décédée le 18 février 2026 à l’âge de 62 ans, « paisiblement », chez elle, entourée de ses enfants et d’amis, ont déclaré ses proches à l’AFP. Sa disparition intervient moins de huit mois après celle de Thierry Ardisson, mort le 14 juillet 2025 à 76 ans des suites d’un cancer du foie, et a suscité de nombreux hommages, dont un message d’Audrey Crespo‑Mara, troisième épouse de l’animateur.

Artiste discrète mais reconnue dans son milieu, Béatrice Loustalan — qui conservait le nom de Béatrice Ardisson comme pseudonyme professionnel — s’était fait un nom comme illustratrice sonore, musicienne et DJ. Elle avait partagé plus de vingt ans de vie avec Thierry Ardisson, dont elle était la mère de trois enfants ; le couple s’est séparé en 2010 après vingt‑deux années de mariage. Sa trajectoire artistique a été évoquée dans la presse à l’occasion de son décès, mettant en lumière ses collaborations et ses créations sonores.

Les hommages publics se sont multipliés dès l’annonce de son décès. Parmi eux, Audrey Crespo‑Mara a publié sur les réseaux sociaux une photo de Béatrice accompagnée d’un cœur blanc. Plusieurs personnalités du monde des médias et de la création ont salué la vie et le travail de Béatrice Ardisson, rappelant aussi les liens familiaux et professionnels qui unissaient les différents protagonistes autour de Thierry Ardisson.

Béatrice Ardisson : parcours artistique et souvenirs partagés

Dans la sphère professionnelle, Béatrice Ardisson était décrite comme une figure influente dans la création d’ambiances sonores. Le contenu médiatique rappelle ses participations à des compilations et ses travaux destinés à des lieux ou événements de prestige, activités qui lui avaient valu une reconnaissance discrète mais soutenue dans le milieu musical et culturel.

Son maintien du patronyme Ardisson comme nom d’artiste après le divorce témoigne d’un lien durable entre sa vie personnelle et sa carrière. Des sources rapprochées ont souligné son investissement auprès de sa famille et son attachement à préserver une image apaisée au sein des relations familiales, même après la séparation d’avec Thierry Ardisson.

Le rapport entre Béatrice Ardisson et Audrey Crespo‑Mara a été mis en lumière à plusieurs reprises dans la presse. Un passage repris d’une interview parue en mai 2025 dans Paris Match, relaté par Thierry Ardisson, rapporte une remarque de Béatrice lors d’une visite à la maison normande de l’animateur : « Tu as de la chance. Elle est bien, Audrey. » Cette confidence, datée d’avant les décès récents, a été citée pour illustrer la nature des échanges entre les deux femmes.

Audrey Crespo‑Mara, compagne de Thierry Ardisson depuis 2009 puis son épouse jusqu’à son décès, a figuré parmi celles qui ont rendu hommage à Béatrice après l’annonce de sa disparition. Ces souvenirs et témoignages ont refait surface dans les retombées médiatiques liées aux décès successifs au sein du cercle familial d’Ardisson.