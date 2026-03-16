Avant sa mort, le rôle qu’a décroché Florent Manaudou

Bruno Salomone, comédien et humoriste connu pour son rôle de Denis Bouley dans la série à succès Fais pas ci, fais pas ça, est décédé le dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans des suites d’une longue maladie, a indiqué son agent Laurent Grégoire au nom de la famille. Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), Salomone avait bâti une carrière régulière et polyvalente, partagée entre théâtre, cinéma, télévision et doublage vocal, qui l’avait rendu familier aux millions de téléspectateurs français.

Formé sur les scènes et dans les cafés-théâtres au milieu des années 1990, Bruno Salomone s’est d’abord fait connaître par un humour fondé sur l’absurde. Sa participation à l’émission Graines de Stars en 1996 précède son intégration à la troupe des « Nous C Nous », où il côtoie notamment Jean Dujardin. Ce travail de plateau a établi les bases d’une carrière mesurée mais constante, qui l’a conduit tant au jeu d’acteur qu’à la mise en voix.

À l’écran, il a enchaîné les apparitions marquantes : on le retrouve au cinéma dans Brice de Nice (2005) dans le rôle d’Igor d’Hossegor, et il prête sa voix à des projets très suivis comme le personnage de Syndrome dans Les Indestructibles (2004) et Jolly Jumper dans Lucky Luke (2009). À la télévision, il a incarné pendant neuf saisons, de 2007 à 2017, le personnage de Denis Bouley dans la série de France 2, rôle qui l’a rendu particulièrement populaire. Les hommages sont venus de pairs du spectacle : Alexandre Astier a publié un message tandis que Florence Foresti a salué sa stature artistique.

Parcours professionnel et relais pour la saison 2 d’A priori

Bruno Salomone était aussi la tête d’affiche de la première saison d’A priori, comédie policière diffusée sur France 3. Pour la seconde saison, la production n’a pas pu le reconduire et a précisé rechercher un profil « crédible en flic, qui pouvait aller sur la comédie » et « connu » afin de porter la série, selon les explications du créateur Benoît Masocco lors de la conférence de presse de présentation.

La seconde saison d’A priori sera disponible sur france.tv dès le 26 mars et diffusée à partir du 31 mars sur France 3. Le rôle principal masculin de la saison 2 a été attribué à Florent Manaudou, champion olympique du 50 m nage libre à Londres en 2012, qui incarne Jim, un policier charmeur faisant équipe avec Iris, toujours interprétée par Lucia Passaniti.

Interrogé sur ce remplacement, Florent Manaudou a déclaré qu’il n’avait « pas envie de prendre la place d’un comédien » et qu’il avait demandé une coach de comédie pour être à la hauteur du plateau : « J’avais envie d’être assez bon pour ne pas que les autres comédiens soient mauvais à mon contact« , a-t-il expliqué. Benoît Masocco a décrit Manaudou comme un « compétiteur » exigeant et relate avoir dit au nouveau venu : « Florent, que les choses soient claires, si tu te plantes, la série est plantée« , remarque à laquelle Manaudou a répondu : « Là ça me parle« .