Augsbourg: Steve Mounié annoncé à Alanyaspor en Turquie

En manque de temps de jeu à Augsbourg, Steve Mounié pourrait rebondir à Alanyaspor alors que le club turc est en négociation avec l’écurie allemande pour s’offrir l’international béninois.

Steve Mounié en Turquie? D’après plusieurs médias allemands tels que BILD et Kicker, l’attaquant béninois est sur le point de s’engager avec Alanyaspor. L’écurie basée à Alanya aurait trouvé un accord avec le joueur et son club d’Augsburg pour un transfert libre.

Ce départ n’est pas anodin. A 30 ans, le capitaine des Guépards aurait fait part de son désir de quitter le club allemand pour des raisons de temps de jeu. L’attaquant ne figurait pas dans les plans de l’entraîneur pour cette saison, ce qui l’a poussé à chercher un terrain où il pourrait régulièrement retrouver une place de titulaire.

Derrière ce transfert se dessine une ambition claire : se préparer au mieux pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc. En rejoignant la Süper Lig, Mounié espère engranger du temps de jeu, rester en rythme et apporter toute son expérience au Bénin.