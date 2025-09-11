PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Augsbourg: Steve Mounié annoncé à Alanyaspor en Turquie

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Augsbourg: Steve Mounié annoncé à Alanyaspor en Turquie
Steve Mounié
Steve Mounié@Megasports
-Publicité-
. .

En manque de temps de jeu à Augsbourg, Steve Mounié pourrait rebondir à Alanyaspor alors que le club turc est en négociation avec l’écurie allemande pour s’offrir l’international béninois.

Steve Mounié en Turquie? D’après plusieurs médias allemands tels que BILD et Kicker, l’attaquant béninois est sur le point de s’engager avec Alanyaspor. L’écurie basée à Alanya aurait trouvé un accord avec le joueur et son club d’Augsburg pour un transfert libre.

Ce départ n’est pas anodin. A 30 ans, le capitaine des Guépards aurait fait part de son désir de quitter le club allemand pour des raisons de temps de jeu. L’attaquant ne figurait pas dans les plans de l’entraîneur pour cette saison, ce qui l’a poussé à chercher un terrain où il pourrait régulièrement retrouver une place de titulaire.

Derrière ce transfert se dessine une ambition claire : se préparer au mieux pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc. En rejoignant la Süper Lig, Mounié espère engranger du temps de jeu, rester en rythme et apporter toute son expérience au Bénin.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Nigeria

Nigeria: «Nous n’avons pas fait assez pour aller au Mondial», Nwabali

Nigeria

Nigeria – Venezuela: un amical programmé en novembre aux États-Unis

Égypte

Rafa Benítez: « Salah est plus complet que Cristiano Ronaldo»

Europe

Bundesliga: Christian Eriksen rebondit à Wolfsburg

Europe

Angleterre: l’ex-arbitre de Premier League David Coote poursuivi pour une vidéo à caractère pédop0rn0graphique

Europe

CDM 2026 (Q): Cristiano Ronaldo égale le record de buts de Carlos Ruiz

Bénin

CDM 2026 (Q): « Nous avons déjà battu le Nigeria », Gernot Rohr croit au rêve béninois

Bénin

Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr interpelle à nouveau la FIFA sur le cas de l’Afrique du Sud

Europe

«Je n’étais pas concerné », Mbappé revient sur l’affaire d’agression sexuelle en Suède

Égypte

Manchester City: la tuile pour Omar Marmoush avant le choc contre Man United

VOIR TOUS LES FLASHS