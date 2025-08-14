Audit du fichier électoral: la plateforme des OSC salue la démarche et formule des recommandations

La Plateforme Électorale des Organisations de la Société Civile du Bénin (PEOSC), coordonnée par WANEP-Bénin, a exprimé sa satisfaction quant au processus d’audit du fichier électoral national en prélude aux élections générales de 2026.

À l’issue de la restitution publique du mardi 5 août 2025, la PEOSC a relevé que la mission d’audit a procédé à la collecte et à l’analyse des données avant de formuler des recommandations, avec la participation active de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP).

Elle a également salué l’adoption par le pays d’une stratégie jugée efficace pour l’élaboration de la liste électorale.

Dans sa déclaration, la plateforme remercie le chef de l’État, Patrice Talon, pour son accord à la réalisation de cet audit et la mise à disposition des ressources nécessaires. Elle salue la disponibilité et la coopération du Directeur Général de l’ANIP et félicite le comité de pilotage de l’audit pour l’assurance apportée aux citoyens et acteurs politiques. Elle remercie aussi les experts nationaux et internationaux mobilisés pour ce travail.

La PEOSC réaffirme enfin son engagement à suivre de près le processus électoral, à contribuer à sa transparence et à formuler des recommandations constructives tout au long de son déroulement.