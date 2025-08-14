PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Audit du fichier électoral: la plateforme des OSC salue la démarche et formule des recommandations

Audit du fichier électoral: la plateforme des OSC salue la démarche et formule des recommandations

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Audit du fichier électoral au Bénin
Audit du fichier électoral au Bénin
- Publicité-

La Plateforme Électorale des Organisations de la Société Civile du Bénin (PEOSC), coordonnée par WANEP-Bénin, a exprimé sa satisfaction quant au processus d’audit du fichier électoral national en prélude aux élections générales de 2026.

À l’issue de la restitution publique du mardi 5 août 2025, la PEOSC a relevé que la mission d’audit a procédé à la collecte et à l’analyse des données avant de formuler des recommandations, avec la participation active de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP).

Elle a également salué l’adoption par le pays d’une stratégie jugée efficace pour l’élaboration de la liste électorale.

Dans sa déclaration, la plateforme remercie le chef de l’État, Patrice Talon, pour son accord à la réalisation de cet audit et la mise à disposition des ressources nécessaires. Elle salue la disponibilité et la coopération du Directeur Général de l’ANIP et félicite le comité de pilotage de l’audit pour l’assurance apportée aux citoyens et acteurs politiques. Elle remercie aussi les experts nationaux et internationaux mobilisés pour ce travail.

La PEOSC réaffirme enfin son engagement à suivre de près le processus électoral, à contribuer à sa transparence et à formuler des recommandations constructives tout au long de son déroulement.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Comè et Lokossa: l’ANM scelle plusieurs pompes à essence pour fraude au litrage

Bénin

Bénin – Psychopathe Gate: l’ODEM condamne l’acharnement médiatique contre Angela Kpeidja

Bénin

Présidentielle 2026: Fred Adriano Houénou rencontre Bruno Amoussou dans le cadre de sa tournée de consultations

Bénin

Bénin: arrestation de Marius Placide, ce tiktokeur qui frappe symboliquement des personnalités

Bénin

Au Bénin, un plombier arrêté pour avoir opéré un patient

Bénin

Bénin – Examen national de Licence 2025 : la liste des candidats et les centres déjà disponibles en ligne

Bénin

Bénin: la CENA invite les députés à une séance d’échanges le 20 août

Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates saluent une « petite avancée » mais maintiennent leur vigilance

Monde

Ukraine: Volodymyr Zelensky, chute et fin ?

Bénin

Cotonou: interpellé à 3h du matin dans un domicile, il se dit manipulé par les mauvais esprits

VOIR TOUS LES FLASHS