Attentat jihadiste de Rambouillet (2021) : non-lieu ordonné, l’assaillant abattu a agi seul

En Brève

Un juge d’instruction antiterroriste a rendu un non-lieu dans l’enquête sur l’attentat de Rambouillet, au sud‑ouest de Paris, survenu en avril 2021, faute d’établir une quelconque complicité, a appris jeudi l’AFP de source proche du dossier. Dans son ordonnance signée mercredi, le magistrat juge que « le caractère terroriste de l’attaque » perpétrée par Jamel Gorchane — qui avait poignardé à mort la policière Stéphanie Monfermé avant d’être abattu — est « parfaitement établi », mais il précise que les investigations n’ont pas permis d’identifier de complices. Il n’y aura donc pas de procès.

