Attaque d’un Palestinien : deux morts dans le nord d’Israël
Les secours israéliens et la police ont indiqué qu’un Palestinien a tué, vendredi 26 décembre, un homme et une femme dans le nord d’Israël avant d’être blessé par des tirs. Selon la police, l’assaillant, au volant de son véhicule, a renversé un homme de 68 ans à Beit Shean puis poignardé une jeune femme à Ein Harod. Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix‑Rouge, a précisé que les deux victimes sont décédées des suites de leurs blessures.
