Atlético Madrid – Majorque (J21) : où regarder le match en direct à la TV

Atlético Madrid accueille Majorque ce dimanche à 13h GMT au stade Wanda Metropolitano, pour la 21e journée de la Liga espagnole. Rencontre à haute tension pour les deux clubs : l’Atlético cherchera à consolider sa place sur le podium tandis que Majorque tentera d’engranger des points précieux dans la course au maintien. La diffusion du match est assurée en direct sur plusieurs chaînes, dont Canal+ Sport 4 et plusieurs antennes SuperSport.

Troisième du championnat avec 41 points, l’Atlético Madrid poursuit ses ambitions en championnat. L’équipe de Diego Simeone, réputée pour sa solidité défensive et son organisation collective, mise sur ses performances à domicile pour rester en embuscade derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. Une victoire ce dimanche au Wanda Metropolitano est présentée comme impérative pour les Colchoneros afin de conserver leurs chances dans la course au titre et de sécuriser une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Majorque, de son côté, se trouve en position précaire à la 16e place avec 21 points. Le club insulaire aborde ce déplacement à Madrid dans une optique de préservation : chaque point pris reste déterminant dans la lutte contre la relégation. Face à un adversaire mieux classé sur le papier, l’équipe de Majorque cherchera avant tout à résister défensivement et à tirer parti de la moindre opportunité offensive pour créer la surprise.

Chaînes et modalités de diffusion

La rencontre Atlético Madrid – Majorque sera retransmise en direct sur plusieurs plateformes. Les téléspectateurs pourront suivre le match sur Canal+ Sport 4. Pour les abonnés des réseaux africains, la diffusion est prévue sur SuperSport MáXimo 3, SuperSport LaLiga ROA et SuperSport GOtv LaLiga. Le match sera également accessible via New World Sport 3. Ces indications de diffusion ont été publiées par AfricaFootUnited.

Le rendez-vous intervient dans la seconde moitié de la saison et s’inscrit comme un jalon important pour les deux équipes. Pour l’Atlético, une prestation convaincante à domicile permettrait de maintenir la pression sur les leaders du championnat. Pour Majorque, une prestation solide à l’extérieur pourrait représenter un pas important vers le maintien, en offrant des points qui comptent double dans la perspective de la lutte pour ne pas descendre.

Le match au Wanda Metropolitano se présente donc comme une confrontation aux enjeux distincts mais tout aussi pressants pour chacun des protagonistes. Les supporters des deux clubs et les observateurs de la Liga pourront suivre l’évolution de la rencontre en direct sur les chaînes annoncées, à partir de 13h GMT ce dimanche.