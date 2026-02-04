Atlético Madrid: «il peut changer le cours d’un match», Diego Simeone encense Ademola Lookman

Arrivé à l’Atlético de Madrid lors du dernier jour du mercato hivernal, Ademola Lookman a rapidement convaincu Diego Simeone, qui s’est montré élogieux après les premières séances d’entraînement et pourrait lui offrir ses débuts face au Real Betis ce jeudi soir en Coupe du Roi d’Espagne.

Entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone n’a pas tari d’éloges à l’égard de sa nouvelle recrue Ademola Lookman, rapporte le Daily Post. Longtemps convoité, l’ailier nigérian figurait déjà sur les tablettes de plusieurs cadors européens lors du dernier mercato estival. Les Rojiblancos ont finalement réussi à boucler son arrivée lors de la dernière journée du mercato hivernal, devançant notamment le club turc de Fenerbahçe.

À peine installé à Madrid, Lookman s’est rapidement fondu dans le collectif. Depuis son arrivée au stade Metropolitano, l’international nigérian a déjà pris part à deux séances d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, laissant une impression très positive à son entraîneur.

« Il s’est intégré très vite au groupe. On a immédiatement remarqué sa puissance physique, sa vitesse, sa capacité à faire des différences et son impact dans les trente derniers mètres », a souligné Diego Simeone, dans des propos relayés par Football España. « Nous espérons qu’il pourra nous apporter ce qu’il imagine et ce que nous attendons de lui », a ajouté le technicien argentin.

Satisfait de l’attitude et de l’investissement du joueur, Simeone pourrait offrir à Ademola Lookman ses premiers pas sous le maillot de l’Atlético dès jeudi, à l’occasion du quart de finale de Coupe du Roi face au Real Betis.



