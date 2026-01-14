Atacora: un commissariat incendié à Gnémasson après une attaque armée

Les populations de Gnémasson, localité située entre les communes de Ouassa-Péhunco et de Kérou dans le département de l’Atacora, ont été tirées de leur sommeil dans la matinée de ce mercredi 14 janvier 2026 par des détonations d’armes à feu.

Selon des sources locales rapportées par Fraternité fm, des individus armés non identifiés ont pris pour cible le commissariat de l’arrondissement de Gnémasson, qu’ils auraient incendié au cours de l’attaque.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les autorités administratives et sécuritaires ne se sont pas encore officiellement exprimées sur les faits. Aucun bilan n’a été communiqué, ni sur d’éventuelles pertes humaines ni sur l’identité des assaillants.