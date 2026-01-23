Asamoah Gyan: « la Premier League était un rêve devenu réalité »

L’ancien buteur ghanéenn, Asamoah Gyan, est revenu sur son passage marquant à Sunderland, symbole de l’aboutissement de son ambition de toujours évoluer dans l’élite du football anglais.

L’ancien attaquant international ghanéen Asamoah Gyan est revenu sur son passage en Premier League, qu’il décrit comme l’aboutissement d’un rêve de toujours. Révélé au grand public à la faveur de ses performances marquantes lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, Gyan s’était engagé avec Sunderland en provenance du Stade Rennais pour un montant alors record de 13 millions de livres sterling. Un transfert retentissant qui l’avait propulsé dans l’élite du football anglais.

L’attaquant n’avait pas tardé à se signaler, trouvant le chemin des filets dès sa première apparition sous le maillot des Black Cats face à Wigan Athletic, le 11 septembre, après être entré en jeu en remplacement de Danny Welbeck. Dans un entretien accordé à l’ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, Gyan a confié combien évoluer en Premier League représentait un objectif de longue date. « J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League. En regardant Tony Yeboah, je me suis dit que je voulais suivre le même chemin », a-t-il expliqué. « J’avais la possibilité de rester à Rennes, mais j’ai estimé que c’était le bon moment pour franchir le pas et tenter l’aventure en Angleterre. »

« Dès mon arrivée, je me sentais prêt. J’ai marqué lors de mon premier match et, à partir de là, tout s’est enchaîné positivement », a-t-il ajouté. Après une saison et demie passée à Sunderland, ponctuée de 10 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues, Asamoah Gyan avait créé la surprise en quittant l’Angleterre pour rejoindre Al Ain sous la forme d’un prêt le 10 septembre 2011, avant de s’engager définitivement avec le club émirati la saison suivante.

