AS Roma – AC Milan (J22) : quelle chaîne TV pour le direct ?

AS Roma et AC Milan s’affrontent ce dimanche pour la 22e journée de Serie A dans un duel aux enjeux élevés pour la course au top 4. Le coup d’envoi est fixé à 19h45 GMT à l’Estadio Olimpico de Rome ; les deux clubs, en très bonne forme, visent chacun des points précieux pour conforter leur position au classement et se rapprocher d’une qualification pour la Ligue des Champions.

Du côté romain, l’AS Roma alignée par Gian Piero Gasperini occupe la 4e place du championnat et arrive au match sur une dynamique positive, avec trois victoires consécutives lors des dernières journées. Forts d’un récent succès en Europa League, les Giallorossi abordent cette rencontre avec l’ambition de consolider leur statut européen et de conserver leur rang dans le peloton de tête.

L’AC Milan, de son côté, présente un bilan remarquable en championnat et pointe à la 2e place du classement. Les Rossoneri, dirigés par Massimiliano Allegri selon les informations disponibles, restent sur une série d’invincibilité qui s’étend aux 20 précédentes journées. La victoire acquise la semaine passée contre Lecce renforce la confiance de l’équipe avant ce déplacement à Rome.

Diffusion télévisée et informations pratiques

Les supporters souhaitant suivre AS Roma – AC Milan en direct à la télévision disposent de plusieurs options de diffusion. Le match est annoncé sur les chaînes suivantes : Canal+, Canal live, beIN Sport, Sky Sports, New World TV, Super Sport, Sport 4 Israel HD, Sport TV2 Portugal HD, TSN Malta 3 HD, TV2 Play Danmark, TV2 Sport X Dansk HD, TV4 Fotboll HD et TV4 Play Sverige.

Le rendez-vous se déroulera à l’Estadio Olimpico de Rome, où les deux équipes tenteront de confirmer leur bonne forme du moment. L’AS Roma, en tant qu’équipe locale, cherchera à tirer parti de son stade pour récolter des points déterminants dans la lutte pour le top 4, tandis que l’AC Milan visera à maintenir sa position au sommet du championnat et à prolonger sa série d’invincibilité.

Cette confrontation de la 22e journée représente un test important dans la course aux places européennes, chaque résultat pouvant peser sur la hiérarchie finale. Les informations concernant la diffusion et l’heure de coup d’envoi permettent aux téléspectateurs de ne pas manquer ce rendez-vous entre deux formations en forme.