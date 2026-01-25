Arsenal – Manchester United (J23, Premier League) : compositions officielles

Arsenal accueille Manchester United ce dimanche à 16h30 GMT pour la 23e journée de Premier League. Leader du championnat avec 50 points, Arsenal cherche à relancer sa dynamique après deux nuls consécutifs en championnat, tandis que Manchester United, revigoré par sa récente victoire contre Manchester City, vise une place dans le top 4 : une victoire permettrait aux Red Devils de grimper à la 4e position.

La rencontre oppose deux formations alignées avec des dispositifs affichant des intentions claires : Arsenal en 4-3-3 et Manchester United en 4-2-3-1. Le match promet d’être un rendez-vous déterminant pour les ambitions des deux clubs dans la course au titre et aux places européennes, avec des choix forts effectués par les entraîneurs au moment des compositions officielles.

Sur le plan des titulaires, Arsenal mise sur une charnière et un trio offensif connus, avec une particularité défensive : Jhon Jairo Hincapié est titularisé dans le couloir gauche en tant que latéral. Gabriel Jesus est reconduit en pointe pour mener l’attaque des Gunners, soutenu par Bukayo Saka et Leandro Trossard sur les ailes, tandis que le milieu de terrain se compose d’Odegaard, Zubimendi et Rice.

Compositions officielles

Arsenal (4-3-3) : Raya ; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié ; Odegaard, Zubimendi, Rice ; Saka, Jesus, Trossard.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Casemiro, Mainoo ; Dorgu, Fernandes, Diallo ; Mbeumo.

Dans le dispositif des Red Devils, Boubacar Mainoo et Casemiro sont alignés en double pivot devant une défense à quatre proposée par Michael Carrick, composant ainsi l’axe médian destiné à équilibrer l’équipe entre phases défensives et transitions offensives. Mbeumo est positionné en pointe pour Manchester United, soutenu par un trio offensif placé derrière lui.

Les compositions officielles ont été communiquées avant le coup d’envoi et confirment les options choisies par les staffs techniques pour cette confrontation. Le match, programmé pour ce dimanche à 16h30 GMT, constitue une étape importante de la 23e journée de Premier League et pourrait avoir des conséquences immédiates sur le classement, notamment pour la course aux places européennes.