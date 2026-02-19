Arrestation d’Andrew Mountbatten‑Windsor : le roi Charles III affiche son soutien aux autorités

Le jeudi 19 février 2026, des véhicules aux vitres teintées, qualifiés de voitures de police non marquées par Variety et la BBC, ont pénétré dans l’enceinte du domaine de Sandringham, dans le Norfolk.

Les forces de l’ordre y ont appréhendé Andrew Mountbatten-Windsor, ancien prince et frère du roi Charles III, qui a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête le soupçonnant d’abus de pouvoir. Agé d’une soixantaine d’années, il réside à Sandringham depuis son départ forcé du palais de Windsor à l’automne précédent. La police réalise parallèlement des perquisitions dans le Berkshire et dans le Norfolk.

L’enquête fait suite à une plainte l’accusant d’avoir transmis des informations confidentielles à Jeffrey Epstein. Les révélations issues des millions de pages des dossiers Epstein rendues publiques par le ministère américain de la Justice ont relancé ce dossier. Déchu de son titre en octobre, Andrew Mountbatten-Windsor a nié toute faute malgré des photographies et des témoignages persistants, notamment ceux de Virginia Giuffre ; il avait par ailleurs conclu en 2022 un accord sans reconnaître de responsabilité.

Réaction officielle du roi

Le roi Charles III a déclaré avoir accueilli avec une grande inquiétude les informations concernant son frère et les soupçons de manquements à ses fonctions publiques. Il a indiqué que les autorités compétentes mèneraient une enquête complète, équitable et régulière et a assuré que la famille fournit son soutien et sa coopération aux services judiciaires.

Le souverain a précisé qu’il ne serait pas opportun de faire d’autres commentaires tant que la procédure est en cours et a ajouté que sa famille continuerait à exercer ses fonctions au service du public.