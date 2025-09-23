Arnaques financières en ligne : l’UE demande des comptes aux géants de la «tech»

PAR PAYS
Les géants mondiaux de la «tech» en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne ? L’Union européenne lance une vérification destinée à répondre à cette question, au risque de susciter de nouvelles critiques de Donald Trump, qui dénonce l’interventionnisme de Bruxelles dans le secteur numérique. La Commission européenne a annoncé mardi 23 septembre avoir adressé des « demandes d’information » à Apple, Google, Microsoft et à la plateforme de réservation Booking dans le cadre de la législation sur les services numériques (DSA), afin de savoir « comment ils s’assurent que leurs services ne sont pas détournés par des fraudeurs », a indiqué un porte-parole. Selon l’AFP, la requête porte plus précisément sur l’App Store d’Apple, Google Play, le moteur de recherche Bing de Microsoft et la plateforme Booking.

