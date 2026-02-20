Ariane Séguillon assure que « TF1 a été extrêmement classe » face à sa boulimie

Ariane Séguillon mène de front théâtre et télévision: depuis le 10 janvier elle tient l’affiche de Redoutables à La Scène Parisienne jusqu’au 28 mars, avant une tournée, tout en continuant son rôle dans Demain nous appartient. À 58 ans, la comédienne revient publiquement sur son combat contre la boulimie et la transformation physique qui en a résulté, racontée dans son autobiographie La Grosse (2022).

La pièce Redoutables met en scène trois amies comédiennes qui, la veille de leur dernière représentation, découvrent la trahison de leur metteur en scène. La salle présente le spectacle comme « acide et hilarant ». Ariane Séguillon partage la distribution avec deux partenaires avec lesquelles elle partira en tournée après la fin des représentations parisiennes; elle assure les représentations les samedis, tout en conciliant ses autres engagements professionnels.

Parallèlement, la comédienne incarne depuis la première saison une assistante sociale dans un hôpital au sein de la série Demain nous appartient, tournée à Sète. Présente dans la série depuis neuf saisons, elle effectue des allers-retours entre la capitale et le lieu de tournage pour continuer ses deux activités professionnelles.

« TF1 a été extrêmement classe » assure Ariane Séguillon

Interrogée dans les colonnes de Closer le 20 février, Ariane Séguillon est revenue sur la manière dont la production et la chaîne ont traité sa situation pendant sa maladie. « On aurait pu vous écarter du tournage de DNA », lui ont demandé les confrères; elle a répondu que la production l’avait maintenue dans la distribution: « Ils m’ont gardée. TF1 a été extrêmement classe. La production ne m’en a jamais parlé. J’étais simplement un peu devenue la grosse de la série », a-t-elle expliqué.

Dans son récit autobiographique et ses interviews, la comédienne détaille son parcours face à la boulimie qui l’a conduite, à son plus lourd, à peser 110 kg. Elle indique avoir opéré une transformation: « J’ai perdu 45 kg », dit-elle, tout en précisant sa vigilance continue sur sa santé: « je suis guérie mais je me soigne ». Sa routine actuelle comprend environ huit heures de sport par semaine — danse, Pilates et entraînements en salle — qu’elle pratique pour entretenir son bien‑être physique et mental.

Ariane Séguillon cite des motifs personnels qui l’ont poussée au changement. Son fils, Dorian — musicien au sein du groupe Offenbach — lui a servi de déclic après un épisode où elle s’est sentie obligée de lui mentir au sujet de gâteaux disparus dans son placard. Elle évoque aussi une remarque prononcée par son frère Benjamin, quelques mois avant son décès en 2018 à 43 ans: « Je suis très inquiet pour toi, Ariane. Qu’est‑ce qui t’arrive ? Tu étais si belle », un commentaire qui l’a profondément marquée et encouragée dans sa démarche de guérison.