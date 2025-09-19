Argentine: Milei dénonce une «panique politique» qui met le peso sous pression

Javier Milei, président argentin d’orientation ultralibérale, a dénoncé vendredi une « panique politique » qu’il juge responsable de la pression des marchés sur le peso et de l’intervention de la Banque centrale argentine cette semaine pour soutenir la monnaie. Lors d’un discours à la Bourse de Cordoba (nord), Milei a accusé l’opposition péroniste (centre-gauche) d’un «comportement destructeur» créant une «énorme désorganisation en termes de risque pays», tout en soulignant que, selon lui, l’Argentine fait partie des rares pays au monde sans déficit budgétaire. La Banque centrale est intervenue pour la première fois depuis cinq mois et depuis la levée partielle du contrôle des changes en avril afin de défendre le peso, qui a dévissé ces derniers jours et dépassé la fourchette de flottement fixée par le gouvernement ; sa valeur s’établissait vendredi à 1 515 pesos pour un dollar.