Argentine : signature d’un accord de commerce et d’investissement réciproque avec les États-Unis

Le ministère des Affaires étrangères argentin a confirmé, jeudi 5 février, la signature d’un texte bilatéral destiné à encadrer les échanges commerciaux et les flux d’investissements avec les États-Unis, a indiqué Pablo Quirno. L’annonce, faite sans précision sur le contenu ou les modalités du pacte, a été rendue publique par le chef de la diplomatie argentine.

Sur le réseau social X, le ministre a signalé que l’accord réciproque entre Buenos Aires et Washington venait d’être paraphé. Pablo Quirno occupe ce poste au sein du gouvernement de Javier Milei, lui-même présenté comme un allié politique notable du président Donald Trump en Amérique latine.

Le message diffusé par le ministre ne comportait pas d’éléments détaillant les engagements pris de part et d’autre. Déjà en novembre, les deux capitales avaient évoqué un compromis ouvrant certains marchés aux produits américains, en contrepartie d’un abaissement des droits de douane américains sur des exportations argentines.

Contexte et enjeux

Les annonces antérieures laissaient entrevoir un échange de concessions : davantage d’accès aux marchés argentins pour des marchandises et investissements venus des États-Unis, en retour d’un allègement tarifaire ciblé côté américain pour certaines filières argentines. Les secteurs visés et l’étendue des réductions de droits n’avaient pas été précisés à l’époque.

Cette signature intervient dans un climat diplomatique marqué par la volonté de certains gouvernements de renforcer les liens économiques bilatéraux au détriment d’accords multilatéraux plus larges. Les observateurs attendent désormais la publication du texte complet afin d’évaluer l’impact sur les industries locales, les exportations agricoles et les investisseurs étrangers.