Argentine : des milliers manifestent à Buenos Aires pour la justice après un triple féminicide

Par BENIN WEB TV
Nigeria : effondrement d’une mine artisanale dans le nord, au moins 18 morts

Bousculade meurtrière en Inde : au moins 36 morts lors d’un rassemblement politique

Condamnation de Sarkozy : le chef de la cour d’appel de Paris appelle solennellement au respect de la justice

Ukraine : Kiev accuse Moscou d’isoler la centrale de Zaporijjia du réseau depuis quatre jours

Mondial féminin: la Nouvelle-Zélande bat la France 42-26 et prend la 3e place

États-Unis : Trump envoie «toutes les forces armées nécessaires» à Portland

Zelensky : l’Ukraine a reçu un système Patriot d’Israël

Survol par drones de la plus grande base militaire danoise

Nucléaire: le président iranien affirme que les États-Unis ont exigé la remise de tout son uranium enrichi

La Russie affirme contrôler trois villages dans l’est de l’Ukraine

Samedi 27 septembre, des milliers de personnes ont manifesté dans le centre de Buenos Aires pour réclamer justice et dénoncer les féminicides, après le meurtre sordide, survenu cette semaine, de trois jeunes femmes dans une affaire présumée liée au narcotrafic, a constaté l’AFP. Les familles des victimes, unies derrière une banderole portant les prénoms « Lara, Brenda, Morena » et accompagnées de pancartes à l’effigie des jeunes femmes, ont pris la tête du cortège, renforcé par plusieurs organisations de gauche radicale ; le rassemblement, parti de la Place de Mai, devait rallier le Parlement.

