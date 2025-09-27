Argentine : des milliers manifestent à Buenos Aires pour la justice après un triple féminicide

Samedi 27 septembre, des milliers de personnes ont manifesté dans le centre de Buenos Aires pour réclamer justice et dénoncer les féminicides, après le meurtre sordide, survenu cette semaine, de trois jeunes femmes dans une affaire présumée liée au narcotrafic, a constaté l’AFP. Les familles des victimes, unies derrière une banderole portant les prénoms « Lara, Brenda, Morena » et accompagnées de pancartes à l’effigie des jeunes femmes, ont pris la tête du cortège, renforcé par plusieurs organisations de gauche radicale ; le rassemblement, parti de la Place de Mai, devait rallier le Parlement.