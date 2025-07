Archidiocèse de Cotonou: les nouvelles nominations prononcées par Mgr Roger Houngbédji pour l’année pastorale 2025-2026

- Publicité-

En cette année pastorale 2025-2026, l’Archidiocèse de Cotonou a dévoilé les nouvelles nominations et affectations au sein de ses paroisses et institutions. Sous la direction de Mgr Roger Houngbédji, Archevêque de Cotonou, ces nominations sont le signe de l’engagement continu de l’Église à servir ses fidèles avec dévouement et à renforcer sa mission spirituelle et éducative.

NOMINATIONS AU TITRE DE L’ANNEE PASTORALE 2025-2026 POUR LE COMPTE DE L’ARCHIDIOCESE DE COTONOU

COLLATIONS D’OFFICES EN PAROISSES

1.1. VICARIAT FORAIN NOTRE-DAME COTONOU

Paroisse Saint Jean-Baptiste COTONOU Curé : P. AKOHA Théophile, Vicaire Général Stagiaire : YOCLOUNON Géraud

Paroisse Saint Michel COTONOU Vicaire : P. HOU N’SE Abel

Paroisse Sainte Rita COTONOU Vicaire : P. TOWANOU Charbel

Paroisse Sainte Marie Mère du Sauveur MIDEDJI COTONOU Curé : P. ADJOVI Lucien

Paroisse Notre-Dame de la Visitation GBEDAGBA COTONOU Vicaire : P. DJAKPOHOU Jonas



1.2. VICARIAT FORAIN SACRE-CŒUR

Paroisse Saint Martin COTONOU Curé : P. GANGNY Armand Vicaire : P. NINGUIN Judicaël Guénolé

Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus PK6 COTONOU Curé : P. AKPITY Epiphane

Paroisse Sainte Trinité AVOTROU COTONOU Vicaire : P. AHIDJE Innocent

Paroisse Saint Mathieu KPONDEHOU COTONOU Vicaire : P. HOUNTANGNI Alexandre



1.3. VICARIAT FORAIN BON PASTEUR

Paroisse Bon Pasteur COTONOU Vicaire : P. ZINSOU Serge



Paroisse Jésus-Eucharistie Stage probatoire : BONOU Augustin, Diacre

Paroisse : Saint Louis de GBEDEGBE COTONOU Curé : P. ADJADOHOUN Alphonse Vicaire : P. AHOUANSOU Joly Aimé

Paroisse Saint Charles Lwanga AGLA-AKPLOME COTONOU Vicaire : P. DOUTETIEN Paul-Hervé

Communauté Chrétienne de DJEBOU COTONOU Responsable : P. AKPONE Sylvain, avec résidence à Sainte Famille AGLA-AKOGBATO COTONOU

Paroisse Sainte Trinité AGLA-HLAZOUNTO COTONOU Curé : P. TOGNIDE Francis

Paroisse Marie Auxiliatrice MENONTIN COTONOU Vicaire : ADJOVI Bidossessi Pacôme Claude (Diacre)

Paroisse Saint Jean Bosco SETOVI COTONOU Curé : P. SOSSOU Aimé



1.4. VICARIAT FORAIN SAINTE THERESE DE GODOMEY

Paroisse Notre-Dame de Charité GODOMEY GARE Vicaire : TETEDE Ricardo Serge Oluwatchola (Diacre)

Communauté Chrétienne TOGBIN DENOU Responsable : P. DOSSOU-YOVO Théophile, en résidence à Saint Joseph DEKOUGBE

Paroisse Saint Joseph DEKOUNGBE Vicaire : P. MAYODE Rodrigue

Paroisse Saint Pio COCOTOMEY Vicaire : P. HOUNSOU Dominique



1.5. VICARIAT FORAIN SAINT MICHEL DE GODOMEY TOGOUDO

Paroisse Saint Luc YENADJRO Curé : P. GOUGBEMON Hervé

Paroisse Saint Michel HOUETO Curé : P. ADEYE Georges Vicaires : P. ASSOGBAP Apollinaire et P. HOUKPEVI Mozart

Paroisse Sainte Thérèse d’Avila GANKON Curé : P. SANVY Olivier



1.6. VICARIAT FORAIN SAINT ANTOINE DE PADOUE / CALAVI

Saint Antoine de Padoue CALAVI Curé : P. Roger SEVOH, Vicaire Général

Communauté Chrétienne Saint Gérard Magellan Responsable : P. DAN Nathanaël, avec résidence à TOKAN



1.7. VICARIAT FORAIN SAINT LUC OUEDO

Paroisse Saint Martin OUEDO ADJAGBO Curé : P. AMOUSSOU Cyriaque



1.8. VICARIAT FORAIN SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE ZINVIÉ

Paroisse Saint Jean l’Evangéliste ZINVIÉ Vicaire : P. AKUETE Kwamé Rodolphe Welcome

Paroisse Saint Michel ZE Vicaire : SEGLA Pie-X Marie Kouassi (Diacre)

Paroisse Saint Joseph HEKANME Stagiaire canonique : NOUKPO Ursin

Paroisse Sainte Thérèse Enfant-Jésus AÏFA Stagiaire canonique : LINO Josias

Paroisse Saint Pierre Claver KOUNDOKPOE Stagiaire canonique : GBINHOU Fréjus

Paroisse Saint Jean-Baptiste SEDJE DENOU Stagiaire canonique : ALODEME Emeric

Paroisse Saint Dorothée ADJAN Stagiaire canonique : ACAKPO Charlie-Ermel



1.9. VICARIAT FORAIN SAINT JOSEPH DE GLO-YEKON

Paroisse Sainte Rita GBETAGBO Curé : P. GNONHOSSOU Augustin Vicaire : P. ZOMAKPE Rodrigue

Paroisse Notre-Dame du Rosaire AGASSA GODOMEY Vicaire : P. GNAMBODE Grégoire



1.10. VICARIAT FORAIN NOTRE DAME DE L’IMMACULEE CONCEPTION DU LAC NOKOUE

Paroisse Saint Ambroise LOKPO Curé : P. NONNOHOU Fréjus



1.11. VICARIAT FORAIN SAINTE JEANNE D’ARC D’ALLADA

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc ALLADA Vicaire : DAKIN Chirac Dieu-Donné (Diacre)

Paroisse Saint Christophe ATTOGON Stagiaire canonique : AVIASSOU Koffi Rodrigue

Paroisse Notre-Dame de l’Immaculée Conception TORI-GARE Stagiaire canonique : DOSSOU Côme

Paroisse Saint Joseph AZOHOUE CADA Stagiaire canonique : TOGBE Fidèle

Paroisse Saint Christophe Sékou Curé : P. CHOGOLOU Arnaud Vicaire : SEYE Jean-Marie (Diacre)

Paroisse Notre-Dame de l’Immaculée Conception AYOU Curé : P. AHOMAGNON Maxime Stagiaire canonique : ADJAKOUN Julien

Paroisse Transfiguration ALLADA DOGOUDO Stagiaire canonique : YENOUSSI Jean-Michel



1.12. VICARIAT FORAIN SAINT ANTOINE DE PADOUE DE HOUEGBO

Paroisse Saint Antoine de Padoue HOUEGBO Vicaire : P. MINASSIN Pierre

Paroisse Sacré-Cœur SEHOU Stagiaire canonique : SADONOU Damien

Paroisse Sainte Anne AGON Curé : P. AGNIDE Franklin

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption HINVI Stagiaire canonique : TANKPINOU Olivier



1.13. VICARIAT FORAIN SAINTE GENEVIEVE DE PAHOU

Paroisse Saint Antoine de Padoue AHOZON Vicaire : P. AMOUSSOU David

Paroisse Saint Jude Thaddée ZOUNGOUDO Curé : P. ADONON Gabin

Pôle de mission Saint Paul ADJARRA ADOVIE P. LAWSON Wilfried P. LISBOA Anaclet



1.14. VICARIAT FORAIN NOTRE DAME DE L’IMMACULEE CONCEPTION DE OUIDAH

Paroisse Saint Paul de TOVE Vicaire : SEHOUETO Tolomé Hervé Ezéchiel (Diacre)



1.15. VICARIAT FORAIN SAINT ANTOINE DE PADOUE DU LAC AHEME

Pôle de Mission Saint Antoine de Padoue SEGBOHOUE P. ADJOVI Jules P. ADA Martin

Paroisse Sainte Catherine d’Alexandrie TOKPADOME Curé : P. DAWENON Bienvenu Stagiaire canonique : DJROUVI Alexandre

Paroisse Sainte Marie Madeleine DEKANMEY Stagiaire canonique : KPASSA Daniel

Paroisse Sainte Trinité ATCHAKANMEY Stagiaire canonique : BESSAN Salomon

Paroisse Saint François d’Assise AGBANTO Curé : P. KPOSSOU Jacques



LES OFFICES DANS LES INSTITUTIONS

Noms et prénoms Offices Résidences P. AMOUSSOU Jules Thierry Assistant au Secrétaire CEB Saint Michel GBODJO P. Hounmenou Christ Holden Assistant au Chancelier, et Notaire au Bureau des mariages à la chancellerie Bon Pasteur Cotonou P. Nougbodohoue Saturnin Au service du Patrimoine foncier à l’Economat diocésain : Membre de la section acquisition et protection des biens, régularisation, numérisation et archivage des titres Prêtre Auxiliaire à Saint Gabriel COCOCODJI Saint Gabriel COCOCODJI P. Atikpa Rock Au service du Patrimoine foncier à l’Economat diocésain : responsable de la section gestion des risques et des conflits domaniaux Saint Charles Lwanga AGLA AKPLOMEY

Noms et prénoms Offices Résidences P. SAWO Gérard Avocat à l’Officialité Cathédrale Cotonou P. LANKPOEDJA François Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique DDEC Vicaire Dominicain à SOME P. SETO Florentin Directeur Diocésain Adjoint de l’Enseignement Catholique DDEC Vicaire dominicain à DOMEGBO P. ADOVI Innocent Assistant au Directeur de Lumen Christi TV et Journaliste à la Croix du Bénin Saint Jean-Baptiste Cotonou P. HOUKPEKPIN Didier Assistant au Directeur du Journal La Croix du Bénin Saint Michel Cotonou P. WAGOUSSI Thiéry Technicien informatique à Lumen Christi TV Saint Michel Cotonou P. GBAKOUÉ Charles Gérant adjoint de la Librairie Notre-Dame et chargé de l’Approvisionnement Saint Michel Cotonou P. AKUESSON Mickaël Laboratoire Hôpital Saint Jean Paroisse Sacré-Cœur P. AMITON Romaric Censeur Collège Catholique Père AUPIAIS CADJEHOUN CCPA P. DODO Chirac Aumônier AUPIAIS et Ecoles Françaises CCPA P. ZINSOU Serge Aumônier Collège Notre-Dame Bon Pasteur P. HOU N’SE Abel Aumônier Collège Saint Michel Saint Michel Cotonou P. HOUANKOUN DAANON Emmanuel Aumônier Collège Saint Jean Saint Jean Cotonou P. HOUNTANGNI Alexandre Aumônier Cours de Soutien Scolaire St Mathieu COTONOU P. SACRAMENTO Luc Théodore Aumônier EPC Sacré-Cœur Sacré-Cœur Cotonou P. LAMODI Victor Directeur Collège Sainte Cécile Ste Cécile COTONOU P. LANVIWANOU Achille Aumônier Collège Sainte Thérèse CALAVI Saint Martin de Tours OUEDO ADJAGBO Prêtre Auxiliaire à Saint Martin de Tours OUEDO ADJAGBO P. SETONDJI Donald Directeur Collège SÔ-TCHANHOUÉ NDIC SÔ-TCHANHOUÉ Prêtre Auxiliaire à SÔ-TCHANHOUÉ P. LENIKOUA Jonas Censeur Collège Mgr Isidore de SOUZA, OUIDAH Saint Jean GBENA Ouidah P. SESSOU Camille Aumônier UCAO-UUC Bon Pasteur Cotonou Aumônier – Mouvements des Cadres et Personnalités Politiques P. SEGLA Ludovic Assistante Centre catéchétique Centre Catéchétique Ouidah

Noms et prénoms Offices Résidences P. SANNY Ghislain Aumônier des Groupes charismatiques et Responsable du Centre Paul VI Centre Paul VI / La Croix P. AMAH Kevin Assistant au centre MASBER MASBER P. HESSOU Rodrigue Aumônier des chorales MINA St Mathieu Cotonou P. KINNIN Félix Exorciste zone Lac NOKOUE Recteur de l’Église de VEKKY Paroisse de SÔ-AVA P. ANIAMBOSSOU Rock Recteur du Centre Marial Notre-Dame de l’Enfant à Naitre Paroisse de SAVI P. CHANHOU Hervé Professeur à Saint Gall Saint Gall P. SINGBE Ezéchiel Professeur à TCHANVEDJI TCHANVEDJI NOUMONVI Parfait, Diacre Professeur au séminaire N-D de Fatima Parakou Parakou P. TOZE Alexandre Professeur au séminaire N-D de Fatima Parakou Parakou P. GANDOTO Romaric Professeur au séminaire Saint Joseph ADJATOKPA ADJATOKPA P. FASSINOU François Professeur au séminaire Saint Joseph ADJATOKPA ADJATOKPA P. YAYI Abel Professeur au séminaire propédeutique KPANROUN KPANROUN P. MEHOU LOKO Cosme Professeur au séminaire propédeutique KPANROUN KPANROUN P. ADJANON Hermann Professeur au séminaire de philosophie OUIDAH OUIDAH P. KOUTOUKLOUI Wilfried GRH Ste Rita Cotonou

MISSIONS D’ETUDES

Noms et prénoms Offices Résidences P. GANYE Gabin Famille et Mariage Valence (Espagne) P. HOUKPE Rodolphe Dogmatique Milan (Italie) P. SEGBENOU Fidèle Théologie morale Abidjan (RCI) P. TOFFODJI Roméo Dogmatique Naples (Italie) P. ALLAGNON Thadée Dogmatique Pistoia (Italie) P. TOSSOU Anicet Bible Pistoia (Italie) P. HOUKONNOU Michel Histoire de l’Église Rome (Italie) P. DOSSA Hervé Thèse en Dogmatique Liège (Belgique)

Noms et prénoms Offices Résidences P. HOUKONNOU Armel Science Politique (Thèse) Poitiers (France) P. TOESSI Romaric Psychologie (Gestion des conflits, médiation…) La Rochelle (France) P. SIDI Augustin Patrologie Rome (Italie) P. HENNOU Sylvestre Expertise-comptable Montpellier (France) P. DOSSOUGOIN Marc Formation pratique pour LCTV Brésil P. TOSSOU Geoffroy Formation pratique pour LCTV Brésil P. HOUKPONOU David Thèse en Théologie morale (option Ethique) Paris (Faculté ND) P. SETO Florentin Philosophie (Doctorat) UAC (Bénin) P. ATTEREY Louis Famille et Mariage Valence (Espagne) P. HOUNSAVI Wilfrid Master en droit civil Abidjan (RCI) P. GBETIE Damien Droit civil (Thèse) Abidjan-Bouaké (RCI)

MISSIONS FIDEI DONUM

P. AKIBODE Juste : Vannes (France)

P. ALLIGBONON Maxim : St Brieuc (France)

P. KASSA Hébert : Dijon (France)

P. SMITH Alfred : Bayonne (France)

P. TIDJANI Pierre : Evreux (France)

P. ZOHOUN Anicet : Versailles (France)

P. ANANI Damien : Lille (France)

P. ADJIGNON Daniel : Suisse

P. HOUENON Jean-Patrick : Diocèse de DJOUGOU

ANNEE SABBATIQUE

P. VIGAN Gildas (Italie)

P. ZINSOU Bruss (Etats-Unis)

Donné à Cotonou, ce 24 juin 2025

Mgr Roger Houngbedji, op Archevêque de Cotonou