Appolinaire Avognon: en soutenant Wadagni, la NFN ne change pas de combat mais d’approche

Le président du parti Nouvelle Force Nationale (NFN), Appolinaire Avognon, a tenu à rassurer ses militants et sympathisants sur l’orientation politique récente de sa formation.

Il affirme que la NFN n’a pas changé de combat, mais a adopté une nouvelle approche de l’action publique dans le cadre du partenariat stratégique noué autour de la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Selon Appolinaire Avognon, la NFN est restée fidèle à son engagement initial contre un système de gouvernance qu’il juge marqué par une confusion persistante entre l’État et la mouvance présidentielle sortante. Il estime que cette situation a contribué à marginaliser l’opposition, souvent perçue comme une force hostile plutôt que comme un acteur légitime du débat démocratique, dont les critiques et propositions sont assimilées à des attaques contre l’État.

Le président de la NFN explique que le rapprochement avec le candidat Romuald Wadagni repose sur une convergence programmatique entre le projet de société de son parti, « Mettre le Bénin au travail », et celui du candidat, « Plus loin ensemble ». Cette convergence vise, selon lui, à promouvoir une nouvelle approche de l’action publique fondée sur une distinction claire entre l’État et les forces politiques, afin de favoriser une coexistence pacifique entre mouvance et opposition, sous l’arbitrage impartial des institutions républicaines.

Appolinaire Avognon souligne que la réussite de cette démarche nécessite une légitimité politique élargie pour le futur président, dépassant le seul soutien de la mouvance sortante. Il appelle notamment la jeunesse et l’ensemble des citoyens à s’impliquer activement dans le processus électoral, qu’il considère comme un levier essentiel pour renforcer la démocratie, la paix et le développement.

À travers cet engagement, la Nouvelle Force Nationale invite les électeurs à rejoindre sa vision d’une inclusion politique, économique et sociale renforcée. Le parti réaffirme que son ambition de « mettre le Bénin au travail » repose sur l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, la sécurité humaine et la participation effective de chaque citoyen au développement national.

En appelant à une participation massive au scrutin du 12 avril 2026 en faveur de Romuald Wadagni, la NFN entend se donner le mandat politique nécessaire pour contribuer à la mise en œuvre de cette nouvelle approche de l’action publique, qu’elle présente comme un facteur de cohésion nationale et de progrès partagé.