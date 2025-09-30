Anti-drones : les États-Unis équipent le Danemark avant le sommet européen

En Brève

Les États-Unis ont dépêché du matériel antidrones au Danemark en vue des sommets européens des 1er et 2 octobre, a annoncé mardi 30 septembre le ministère danois de la Défense. Cette aide s’ajoute à celle de plusieurs pays européens qui ont offert leur soutien à Copenhague après le survol de drones au-dessus du territoire danois. « Nous sommes heureux et reconnaissants que les États-Unis soutiennent également le Danemark avec des capacités antidrones dans le cadre du prochain sommet », a indiqué le ministère sur X.