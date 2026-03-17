Anouchka Delon dit avoir épargné à son fils une vision d’horreur

Depuis la mort d’Alain Delon le 18 août 2024, une bataille familiale et judiciaire oppose ses trois enfants autour de la maison de Douchy et de la répartition de sa succession, un conflit rendu public par des enregistrements, des publications sur les réseaux sociaux et des témoignages médiatiques qui ont conduit à des procédures judiciaires en mars 2026.

Le conflit oppose Anthony, Anouchka et Alain‑Fabien Delon. Initialement, la succession devait être répartie à parts égales — chaque fils devant percevoir 25 % — mais une version plus récente du testament attribuerait à Anouchka un rôle et des prérogatives renforcés, faisant basculer les tensions familiales en litige contentieux. La discorde concerne tant le partage des biens que la diffusion d’images et d’enregistrements relatifs à l’état de santé de l’acteur.

Plusieurs épisodes ont cristallisé l’affaire : un enregistrement secret d’une conversation entre Anouchka et leur père, diffusé ensuite sur les réseaux sociaux par ses frères, et des déclarations publiques des protagonistes dans la presse, créant un climat d’hostilité autour de la propriété de Douchy‑Montcorbon.

Procès pour atteinte à l’intimité : au tribunal correctionnel

Ce mardi 17 mars 2026, Anthony et Alain‑Fabien Delon comparaissent devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris pour « atteinte à l’intimité de la vie privée », une plainte déposée par leur sœur Anouchka. L’incident incriminé remonte au 7 janvier 2024 : à Douchy‑Montcorbon, au plus fort des tensions liées à la santé d’Alain Delon, les deux frères auraient enregistré en secret une conversation entre Anouchka et leur père, puis l’auraient partagée sur les réseaux sociaux.

Dans l’extrait diffusé, on entend notamment : « On est en train de te prendre pour un débile », suivi de « Papa, il va falloir peut‑être dire un truc, le piège va se refermer sur toi. J’en prends déjà plein la gueule toute la journée à la télé ». Ces éléments ont motivé la plainte d’Anouchka pour atteinte à la vie privée.

Outre la dimension pénale, l’affaire s’inscrit dans un contentieux plus large autour de l’héritage et de l’image publique de l’acteur. Dans un entretien accordé au magazine Elle, Anouchka est revenue sur les rapports avec ses frères, évoquant une atmosphère délétère lors des repas et des comportements qu’elle juge inappropriés dans la résidence familiale. Elle a également dénoncé la publication de photos l’exposant et mettant en scène son père « diminué ».

La comédienne a raconté des épisodes d’intimidation et des tentatives d’intrusion à son domicile : « Des gens ont essayé d’entrer chez moi, je ne dors plus, je ne mange plus, j’ai envie que ça s’arrête ». Elle a par ailleurs relativisé les montants évoqués dans les médias au sujet de l’héritage, évoquant la rumeur d’un chiffre de 300 millions d’euros qu’elle juge exagéré et facteur de convoitises.

Anouchka a aussi expliqué qu’elle refuse d’emmener son fils à Douchy, « un enfant, c’est une éponge », pour ne pas l’exposer à cette atmosphère conflictuelle. Pour ces faits d’atteinte à l’intimité, les deux frères encourent jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende de 45 000 euros.