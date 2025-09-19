Annexion de la Cisjordanie : «ligne rouge claire» pour l’Élysée

La présidence française a mis en garde vendredi 19 septembre contre toute annexion de la Cisjordanie occupée, qualifiée de « ligne rouge claire » face aux menaces exprimées par des responsables israéliens en représailles à la reconnaissance d’un État palestinien par la France et d’autres pays. Lors d’une conférence lundi à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, seront représentés « dix pays qui ont décidé » de « procéder à la reconnaissance de l’État de Palestine », a déclaré un conseiller du président Emmanuel Macron, précisant que, outre la France à l’origine de l’initiative, il s’agit d’Andorre, d’Australie, de Belgique, du Canada, du Luxembourg, du Portugal, de Malte, du Royaume‑Uni et de Saint‑Marin.