Anne Sila veut échanger sa maison avec vous

Anne Sila fête ses 36 ans ce 5 mars 2026. Chanteuse, violoncelliste et comédienne révélée par The Voice, elle s’est imposée depuis 2015 comme une artiste aux contours pluriels, entre scènes jazz, albums et projets médiatiques. Depuis plusieurs années, elle multiplie les initiatives originales, dont une proposition d’échange de logements via la plateforme HomeExchange qui a attiré l’attention de ses fans.

Née le 5 mars 1990 à Valence sous le nom d’Anne Sila Omay, elle est d’origine turque du côté paternel ; son deuxième prénom, Sila, signifie « la nostalgie de son pays ». Formée pendant dix-sept ans au conservatoire de Valence, elle y reçoit un enseignement en piano, violoncelle et chant, et multiplie très tôt les concerts en région Rhône-Alpes.

Avant sa médiatisation nationale, Anne Sila participe à des projets éclectiques : du jazz au sein du quartet Magnetic Orchestra, des spectacles pour les Fêtes nocturnes du château de Grignan. En 2011, après sa rencontre avec le contrebassiste François Moutin, elle part à New York où elle se produit aux côtés de musiciens reconnus de la scène jazz internationale, une expérience qui a durablement enrichi son univers artistique.

De The Voice aux échanges de maison : une trajectoire tournée vers le partage

Son passage dans The Voice : La Plus Belle Voix en 2015, dans l’équipe de Florent Pagny, la propulse au rang de favorite du public ; elle s’incline en finale face à Lilian Renaud. À la suite de cette exposition, elle publie son premier album Amazing Problem et enchaîne les projets : la comédie musicale Jésus, de Nazareth à Jérusalem, le doublage de Nala dans le remake du Roi lion, des collaborations artistiques, puis la victoire lors de The Voice All Stars en 2021.

En 2022, Anne Sila publie une vidéo sur YouTube pour annoncer son adhésion à la plateforme d’échange de logements HomeExchange. Elle propose d’échanger son appartement attenant à son studio d’enregistrement en région parisienne contre le logement d’un ou d’une fan, évoquant le film The Holiday en déclarant : « Je me glisserais bien dans la peau de Cameron Diaz et Kate Winslet ». L’artiste dit avoir récemment découvert le concept et se déclare « complètement fan » de cette manière de voyager plus humaine et intime.

Pour concrétiser l’idée, elle lance un concours du 6 au 15 mai. Les participants sont invités à créer ou compléter leur profil sur la plateforme, décrire leur logement, leur famille et leurs envies, puis adresser un message personnalisé à la chanteuse. Quatre voyageurs maximum pourront séjourner dans son appartement du 25 au 27 mai, tandis qu’elle s’installera chez le ou la gagnante du 20 au 22 mai.

Le lot principal comprend deux nuits dans son studio-appartement et une journée complète en sa compagnie ; un second tirage au sort permet de remporter deux places pour l’un de ses concerts. L’initiative a rencontré un accueil favorable, perçue comme une continuité de la proximité qu’elle entretient avec son public.

En 2023, Anne Sila participe à l’émission Le Meilleur Pâtissier spécial célébrités, prend part à des concerts célébrant les 100 ans de Disney et à des spectacles symphoniques en hommage à Céline Dion. En 2024, elle annonce la sortie du single « Le goût des choses », prélude à un nouvel album prévu pour 2026.

En ce 5 mars 2026, alors qu’elle souffle ses 36 bougies, l’artiste poursuit sa route entre albums, plateaux télé et projets inattendus.