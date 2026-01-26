Anicet Oura rejoint Simba SC

Sans club depuis son départ de Finlande, l’attaquant ivoirien Anicet Oura s’est engagé pour deux ans avec le club tanzanien Simba SC. International ivoirien comptant deux sélections, Oura rejoint le sixième du championnat tanzanien jusqu’en 2027 après être redevenu agent libre à la suite de la non-reconduction de son contrat avec le club finlandais IF Gnistan.

Agé de 26 ans, Anicet Oura revient ainsi sur le continent africain un an après son transfert vers l’Europe. Son aventure avec IF Gnistan a pris fin lorsque le club finlandais a choisi de ne pas prolonger son engagement, le laissant libre de conclure un nouveau contrat ailleurs. La signature avec Simba SC marque la reprise de sa carrière en club après cette période sans contrat.

Avant son passage en Finlande, Oura a évolué dans plusieurs clubs à l’étranger et sur le continent. L’attaquant a porté les couleurs de Muaither SC au Qatar puis de Stellenbosch en Afrique du Sud, expérience au terme de laquelle il retrouve désormais un encadrement qu’il a déjà côtoyé.

Parcours et détails du recrutement

Formé pour évoluer au poste d’attaquant, Anicet Oura totalise déjà plusieurs étapes professionnelles. Sur le continent africain, il avait auparavant porté les maillots d’Africa Sport d’Abidjan et de l’ASEC Mimosas, avant de rejoindre Stellenbosch en Afrique du Sud. Sa carrière comporte également une parenthèse au Moyen-Orient, avec Muaither SC au Qatar, puis un passage récent en Europe à IF Gnistan en Finlande.

Selon les informations rendues publiques, le contrat conclu avec Simba SC couvre une durée de deux saisons, soit jusqu’en 2027. Le club tanzanien est décrit comme occupant la sixième place du championnat national au moment de l’annonce. Oura rejoint ainsi un effectif qui a officialisé son arrivée pour les saisons à venir.

La signature permet en outre la réunion entre le joueur et Steve Baker, présenté comme son ancien entraîneur. Le communiqué indiquant l’engagement précise que cette collaboration entre Oura et Steve Baker se retrouve avec Simba SC.

Cette nouvelle étape intervient après une période de transition pour l’attaquant ivoirien, libre de tout contrat depuis la fin de sa collaboration avec IF Gnistan. Le dossier de son transfert fait suite à la non-reconduction de son engagement par le club finlandais et au statut d’agent libre qui en a résulté.