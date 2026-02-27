Andrew Parker Bowles, ex-mari de Camilla, aux petits soins pour la princesse Anne

Le Daily Mail a indiqué le 26 février qu’Andrew Parker Bowles, ancien époux de Camilla, reste proche de la princesse Anne et qu’ils ont eu une liaison dans leur jeunesse.

Ancien officier, Andrew Parker Bowles a été marié à Camilla de 1973 à 1995. Il a entretenu une brève relation intime avec la princesse Anne alors qu’elle avait 19 ans, relation qui se serait déroulée pendant la semaine d’Ascot en juin 1970, période où tous deux partageaient un intérêt pour les courses hippiques. Leur idylle n’a pas perduré, en partie parce que son appartenance au catholicisme posait des difficultés pour un éventuel mariage au regard du statut d’Anne, alors quatrième dans l’ordre de succession et liée à l’Église d’Angleterre.

Trois ans après cette liaison, la princesse Anne a épousé Mark Phillips, père de Peter et Zara; ce mariage a pris fin en 1992, avant qu’elle n’épouse Timothy Laurence. En 1973, Andrew Parker Bowles a épousé celle qui est devenue reine Camilla en septembre 2022. Le lien entre Parker Bowles et Anne est toutefois resté, selon les sources, de nature platonique : les deux se sont liés d’amitié et continuent de s’apporter mutuellement leur soutien. Le journaliste royal Richard Eden a déclaré que l’ex-mari de Camilla « reste un véritable ami dans les moments difficiles » pour la sœur d’Andrew, de Charles et d’Edward, rapporte le Daily Mail.

Sa représentation de la princesse lors d’une cérémonie commémorative

Le mardi 24 février, Andrew Parker Bowles a représenté la princesse Anne lors d’une cérémonie en mémoire du maréchal Lord Guthrie — Charles Ronald Llewelyn Guthrie — à la chapelle des Gardes à Londres. Lord Guthrie, ancien chef d’état-major de la Défense et membre de la Chambre des lords, est décédé le 18 septembre 2025 à 89 ans des suites d’un anévrisme cérébral. Selon nos confrères, Parker Bowles remplaçait Anne, comme il l’a déjà fait à d’autres occasions pour alléger son agenda. Le Daily Mail, dans un article publié le 27 février, précise par ailleurs que Camilla et son ex-mari conservent de bonnes relations et qu’il n’existe pas de rivalité entre les deux femmes à propos de cet homme.