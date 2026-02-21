Andrew Mountbatten-Windsor : un rapport évoque que Ghislaine Maxwell aurait infligé des décharges électriques à une fillette en sa présence

Depuis sept ans, Andrew Mountbatten-Windsor conteste des accusations qui le visent. L’année passée, le roi Charles III lui a retiré ses titres. Il a récemment été interpellé à son domicile et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête portant sur une possible faute grave liée à l’exercice d’une fonction publique, les enquêteurs le soupçonnant d’avoir transmis des informations confidentielles à Jeffrey Epstein alors qu’il exerçait des fonctions officielles. Il a été relâché et aucune mise en examen n’a été prononcée à ce stade.

La presse étrangère poursuit la diffusion de nouveaux éléments. Le Daily Mail a publié un rapport du FBI daté de 2020, qui souligne des liens entre Andrew Mountbatten-Windsor et Ghislaine Maxwell, condamnée en 2022 à vingt ans de prison pour trafic sexuel. Selon ce document, Andrew aurait été témoin, dans les années 1990, d’une séance de torture visant une fillette d’environ six à huit ans.

Le rapport évoqué met en relation des faits et des protagonistes déjà au centre des enquêtes liées à Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor dément formellement

Les dossiers du FBI contiennent le témoignage d’une femme affirmant avoir été victime d’abus et de tortures durant son enfance. Elle déclare avoir été emmenée de force à Frogmore Cottage, sur le domaine de Windsor, et accuse Ghislaine Maxwell de l’avoir droguée à plusieurs reprises, puis attachée à une table avant de lui infliger des décharges électriques. Plusieurs hommes seraient, selon ce récit, présents lors des violences, parmi lesquels l’ex-prince Andrew.

Ces allégations figurent dans des dépositions incluses dans des dossiers d’enquête et n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire. Andrew Mountbatten-Windsor a nié toute implication dans les abus reprochés au couple Epstein-Maxwell. En 2022, Virginia Giuffre, qui s’est depuis suicidée, avait tenté d’engager une action en justice aux États-Unis contre Andrew pour agression sexuelle ; il avait nié les faits mais accepté un règlement financier à l’amiable mettant fin à la procédure.